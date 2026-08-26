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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:05

A reforma tributária saiu do papel: agora a preparação tecnológica deixa de ser opcional

Guilherme Carrullo, CEO da MXM Sistemas

Guilherme Carrullo, CEO da MXM Sistemas

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Guilherme Carrullo
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CEO da MXM Sistemas

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