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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 10:37

21ª Convenção de Contabilidade do RS é lançada oficialmente em Bento Gonçalves

presidente do CRCRS, Patrícia Arruda

presidente do CRCRS, Patrícia Arruda

CRCRS/Divulgação/JC
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Agências
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) realizou, na quarta-feira (19), em Bento Gonçalves, o lançamento oficial da 21ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O evento, voltado a convidados, marcou o início da divulgação da próxima edição, que será realizada de 22 a 24 de setembro de 2027, nos pavilhões da Fundaparque.

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