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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 20:49

Reforma tributária traz incertezas para a cadeia vitivinícola gaúcha

A falta de definições em alguns pontos da reforma tributária, neste momento, preocupa toda cadeia uva-vinho

A falta de definições em alguns pontos da reforma tributária, neste momento, preocupa toda cadeia uva-vinho

August Tomasi / Cooperativa Vinícola Garibaldi
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária já mobiliza a cadeia vitivinícola, mas a falta de definição sobre alíquotas e regulamentações ainda impede uma avaliação precisa dos impactos sobre produtores, indústria e consumidores. Para Alexandre Angonezi, diretor-executivo da Cooperativa Vinícola Garibaldi, um dos principais pontos de atenção está no Imposto Seletivo, que deverá incidir sobre bebidas alcoólicas e terá reflexos diretos no preço final dos produtos.

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