Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC Contabilidade

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 00:05

Erros societários podem custar caro aos negócios

Luiz Eduardo Martin é advogado de Direito Societário, Contratual e Empresarial

Luiz Eduardo Martin é advogado de Direito Societário, Contratual e Empresarial

/Luiz Eduardo Martin/Arquivo Pessoal/JC
Compartilhe:
Luiz Eduardo Martin
No ambiente empresarial, especialmente nas pequenas organizações, é comum que o entusiasmo e a confiança entre os fundadores se sobreponham à adequada estruturação societária, necessária para proteger o negócio e traduzir, com clareza, a real vontade dos sócios.

Notícias relacionadas