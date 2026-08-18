IA e Perícia: uma reflexão sobre a nova revolução digital

Simone Cristine Mendes Paiva
Integrante da Comissão de Estudos de Perícia Contábil do CRCRS
Há pouco mais de cinco anos, o trabalho pericial tornou-se mais ágil através das plataformas processuais 100% digitais. O que antes eram idas e vindas aos tribunais para carga de processos e diligências documentais, transformou-se em mais tempo para o profissional dedicar aos cálculos e laudos. Não foi uma transformação simples, pois exigiu familiaridade com os sistemas de gerenciamento processuais, como o EPROC, por exemplo. Ainda hoje é possível encontrar profissionais peritos que enfrentam dificuldades para interagir com tais plataformas, pois ainda não dominam os processos ali adotados.
Atualmente, estamos vivendo uma segunda grande transformação no trabalho pericial (e, frisamos, não é exclusividade ou privilégio da perícia!). A sociedade está passando por uma nova grande revolução pós transformação digital: a era da Inteligência Artificial (IA).
ChatCGPT, Gemini e Claude são alguns dos carros chefes da IA que, se ainda não fazem parte do cotidiano dos peritos, em breve o farão. O primeiro contato com estas ferramentas encanta a ponto de se pensar que serão capazes de substituir integralmente o trabalho pericial. Contudo, o conhecimento aprofundado acerca de suas capacidades, habilidades e funcionamento permitem afirmar que não se chegará a este cenário com brevidade.
Estes “cérebros não humanos” podem auxiliar em simples consultas acerca de informações e conteúdos contábeis, digitalizar inúmeras páginas de extratos e demonstrativos em poucos minutos, entregando as informações organizadas em planilhas eletrônicas, revisar cálculos e laudos, consultar legislações e opinar sobre definitivamente tudo. Podem gerir e coordenar agendas, e-mails, fluxo de processos e, inclusive, automatizar publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens. Podem efetivar inscrições em cadastros de peritos de todo o país de forma autônoma. São capazes de, se corretamente treinados e alimentados, avaliar um processo, realizar os cálculos e produzir um laudo pericial completo. Porém, é justamente este o maior ponto acerca desta nova revolução que devemos estar atentos.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!