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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:05

Reforma tributária cria risco de alta no preço do vinho

Giulia diz que impacto dependerá de questões como portfólio e teor alcoólico

Giulia diz que impacto dependerá de questões como portfólio e teor alcoólico

/MAFFIOLETTI & ARNDT/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A implementação da reforma tributária poderá trazer novos desafios para a cadeia vitivinícola brasileira, especialmente na formação de preços e na preservação das margens das empresas. A advogada e especialista em Direito Bancário aplicado ao agronegócio, Giulia Arndt, ajuda e compreender os diferentes efeitos que a mudança poderá produzir entre vinícolas, conforme o porte, a estrutura de custos, o volume produzido, o teor alcoólico, os canais de venda e a possibilidade de aproveitamento de créditos de IBS e CBS.

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