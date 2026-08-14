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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 17:28

Empresas do Rio Grande do Sul devem fazer recadastramento junto à Receita Estadual até o final de setembro

Prazo, que já valia para empresas do Simples Nacional, também está aberto para estabelecimentos do regime geral de tributação

Prazo, que já valia para empresas do Simples Nacional, também está aberto para estabelecimentos do regime geral de tributação

Sefaz-RS/Divulgação/JC
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Agências
Todas as empresas do Rio Grande do Sul devem realizar o recadastramento junto à Receita Estadual até o final de setembro. A medida, que integra o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual, iniciou em 1º de maio para empresas do Simples Nacional e, a partir de agosto, passou a incluir estabelecimentos do regime geral de tributação.

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