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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:23

CRCRS promove roteiro de capacitações sobre Simples Nacional em parceria com a Receita Federal

Cursos contribuem com atualização de contadores

Cursos contribuem com atualização de contadores

FABIOLA CORREA/JC
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O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove um roteiro de capacitações sobre o Simples Nacional, em parceria inédita com a Receita Federal. A programação percorrerá diferentes municípios do Estado e abordará os impactos da Reforma Tributária para as empresas optantes pelo regime, entre 14 de agosto e 03 de setembro.

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