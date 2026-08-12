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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:08

Aposentados do INSS com doença grave podem pedir isenção do IR; veja lista e o que fazer

Isenção do IR exige laudo médico oficial e documentação completa

Isenção do IR exige laudo médico oficial e documentação completa

Alana Hansen/Universidade Feevale/ Divulgação/ JC
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Agências
Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou de órgãos públicos federais com doenças graves listadas na legislação têm direito à isenção do Imposto de Renda. Com isso, deixam de pagar o imposto desde a data em que ficaram doentes.

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