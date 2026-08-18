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CapaJC ContabilidadeReportagem

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:30

Papel estratégico das empresas contábeis é foco do 9º Egescon em Bento Gonçalves

Sesconrs e Sescon Serra Gaúcha prevem que o encontro que irá reunir cerca de 600 participantes em Bento Gonçalves nesta quinta e sexta-feira

Sesconrs e Sescon Serra Gaúcha prevem que o encontro que irá reunir cerca de 600 participantes em Bento Gonçalves nesta quinta e sexta-feira

EGESCON/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A transformação do papel das empresas contábeis diante das mudanças tecnológicas, da reforma tributária e das novas exigências de gestão será o principal foco do 9º Egescon – Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis. Para a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sesconrs), Lúcia Elena da Motta Haas, o momento exige que os empresários contábeis deixem de atuar apenas no cumprimento de obrigações fiscais e assumam uma posição cada vez mais estratégica dentro das empresas.

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