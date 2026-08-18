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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:44

Seguro patrimonial ganha importância na gestão de riscos

Jarbas Medeiros, presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg)

Jarbas Medeiros, presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg)

CNSEG/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Os eventos climáticos extremos registrados no Rio Grande do Sul ampliaram a preocupação das empresas com a proteção do patrimônio e a continuidade dos negócios. Além de coberturas tradicionais, como incêndio, raio e explosão, aumentou a atenção para riscos como alagamentos, inundações, enxurradas, vendavais, danos elétricos e lucros cessantes. Para contadores e empresários, o cenário reforça a necessidade de manter atualizados os valores dos bens segurados e avaliar coberturas, franquias, Participação Obrigatória do Segurado (POS) e exclusões contratuais.

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