Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 12:17

Heranças e doações podem ficar mais caras com a reforma tributária

Tabelião do 4º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Pedro Henrique Ruas Abreu

Tabelião do 4º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Pedro Henrique Ruas Abreu

4º TABELIONATO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A regulamentação da Reforma Tributária deverá alterar regras do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tornando o planejamento patrimonial um tema cada vez mais relevante para famílias e empresas. O titular do 4º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Pedro Henrique Ruas Abreu Areal Marques, explica os principais impactos das mudanças e orienta sobre os cuidados para quem pretende organizar a sucessão patrimonial em entrevista para o Jornal do Comércio.

Notícias relacionadas