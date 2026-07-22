Receita dá a receita

Rio Grande do Sul mantém liderança e bate novo recorde de destinações do IRPF
O Rio Grande do Sul consolida-se em 2026, mais uma vez, como o Estado com maior índice de destinação cidadã do Imposto de Renda de Pessoa Física aos fundos locais em todo o Brasil. No total, os fundos de direitos sociais - o Fundo Estadual e os Fundos Municipais dos direitos da Criança da Pessoa Idosa - receberam R$ 51.331.597,45. Isso equivale a 5,52% do potencial absoluto baseado nas declarações do IR feitas por contribuintes com endereço no RS. O percentual equivale a quase o dobro da média nacional (2,51%) e coloca o estado logo à frente do Mato Grosso (com 5,22%) e de Santa Catarina (4,69%). Os resultados de 2026 traduzem um crescimento em relação ao ano passado - quando as destinações aos fundos sociais gaúchos chegou a R$ 49,9 milhões - mas mostram também uma queda percentual nas destinações feitas pelos riograndenses. Levando-se em conta o endereço do doador e não do fundo beneficiado, o RS ficou atrás do Mato Grosso. Lá, os contribuintes destinaram 5,27% do potencial regional e nos ultrapassaram. As destinações feitas pelos gaúchos ficaram em 5,13%, tendo os fundos locais recebido valores relativamente maiores vindos de fora do Estado. Outro destaque de 2026 foi Santa Catarina, que ultrapassou Goiás e neste ano ocupa a terceira posição no ranking, tanto dos Estados que percentualmente mais destinaram como na lista daqueles cujos fundos sociais mais receberam recursos. A destinação de até 6% do Imposto de Renda devido pode ser feita dentro da declaração anual, por todos os contribuintes que a preenchem no modelo completo. Os recursos são depois alocados - pelos Conselhos gestores - nos mais diversos projetos apresentados por entidades sociais em toda a região coberta por cada Fundo.
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