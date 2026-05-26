Junta Comercial valoriza desempenho técnico com homenagens e premiações no SesconRS

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) promoveu, na semana passada, Sessão Plenária híbrida no auditório Joel Köbe, na sede do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sesconrs). A iniciativa destacou a integração entre a Junta Comercial e a classe contábil na busca por soluções voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios no Estado.
Durante a abertura, o presidente Paulo Mazzardo ressaltou a importância da parceria institucional com o Sesconrs e o papel da entidade para o desenvolvimento do setor de serviços e contabilidade gaúcho: “Esta Sessão Plenária é especial. Agradecemos ao Sesconrs por nos receber em sua sede e atuar em conjunto com a Junta Comercial na construção de melhorias para o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul”.
A presidente do Sesconrs, Paula Dahmer, enfatizou a relevância da cooperação entre as instituições para a promoção de serviços integrados e orientados à eficiência. A dirigente também agradeceu o trabalho desenvolvido pelos servidores da Junta Comercial e destacou a importância da atuação conjunta em benefício dos empreendedores e profissionais da contabilidade.
Ao final da sessão, ocorreu a entrega da premiação aos vogais que mais analisaram processos de decisões singulares entre julho de 2025 e março de 2026. Foram homenageados Aristóteles da Rosa Galvão, Celso Luft, Luis Fernando Ferreira de Azambuja e Celso Luiz Levandovski. O prêmio “Tenente Coronel Francisco Duval” reconhece, trimestralmente, os profissionais com maior produtividade na atividade de análise de decisões singulares da autarquia.
Também receberam homenagem os servidores que completaram 20 anos de atuação na Junta Comercial: Diego Willian Raimundo, Tamires Castro Silva, Lucas Lumertz da Costa e Paulo Isidoro Moreira Pimentel. A cerimônia ainda contemplou os analistas das Unidades Desconcentradas (UDs) com a distinção “Destaque em Registro Avelino Maggioni”, reconhecimento concedido às unidades com melhor desempenho e agilidade na análise de processos ao longo do ano.
Receberam a distinção os analistas Volmar Catapan, da UD de Lagoa Vermelha, em primeiro lugar; Aline Brondani e Anaica Carlota Nunes, da UD de Panambi, em segundo; e Maikon Andrei Martini, da UD de Frederico Westphalen, em terceiro.
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