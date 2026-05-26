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Publicada em 26 de Maio de 2026 às 11:20

O paradoxo que trava empresas familiares

Bibiana Zereu é estrategista de cultura, governança e sucessão empresarial

Bibiana Zereu é estrategista de cultura, governança e sucessão empresarial

Bibiana Zereu/Arquivo Pessoal/JC
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Bibiana Zereu

Estrategista de cultura, governança e sucessão empresarial



Há um tipo de desgaste nas empresas familiares que não aparece imediatamente nos números. A operação e os resultados seguem razoáveis, mas as decisões ficam mais lentas e os conflitos geracionais se acirram, ainda que indiretos. Minha lente de psicóloga passou a identificar com rapidez esses sinais não ditos.

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