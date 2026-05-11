Evento em Porto Alegre orienta empresários sobre nova tributação de dividendos

O Programa Avançar, solução não financeira do Santander Empresas, promove no dia 14 de maio, às 19h, no Farol Santander, um encontro com empresários da Grande Porto Alegre. O evento abordará a nova legislação de dividendos, com foco em estratégias de conformidade e eficiência na gestão dos resultados.
Em parceria com o escritório paulista Benevento Advocacia, o evento vai detalhar os impactos da Lei nº 15.270/2025, que instituiu a retenção de 10% na fonte para distribuições acima de R$ 50 mil mensais e a nova regra de alíquota mínima para quem possui rendimentos globais acima de R$ 600 mil anuais.
Para Fabiano Bueno, diretor da rede Sul do Santander, o objetivo é municiar o empresário com inteligência para decisões fundamentadas. "A gestão do fluxo de caixa pessoal deverá ser muito mais criteriosa a partir de agora, evitando surpresas no ajuste anual. É nesse cenário que o Santander se posiciona como parceiro estratégico: nosso foco é oferecer o suporte técnico necessário para um planejamento financeiro de longo prazo sólido, garantindo que o empresário possa focar no crescimento do negócio com segurança tributária", destaca Bueno.
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