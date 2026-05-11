Evento em Porto Alegre orienta empresários sobre nova tributação de dividendos

O Programa Avançar , solução não financeira do Santander Empresas , promove no dia 14 de maio , às 19h , no Farol Santander , um encontro com empresários da Grande Porto Alegre . O evento abordará a nova legislação de dividendos, com foco em estratégias de conformidade e eficiência na gestão dos resultados.

Em parceria com o escritório paulista Benevento Advocacia , o evento vai detalhar os impactos da Lei nº 15.270/2025 , que instituiu a retenção de 10% na fonte para distribuições acima de R$ 50 mil mensais e a nova regra de alíquota mínima para quem possui rendimentos globais acima de R$ 600 mil anuais .