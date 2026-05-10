Contribuintes devem rever dados para escapar da malha fina do IR 2026

A transição nos sistemas de envio de informações fiscais à Receita Federal acendeu um alerta extra para os contribuintes no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Segundo Daniel de Paula, coordenador da área de imposto de renda da IOB, a substituição da antiga DIRF pelo envio mensal de dados por meio do eSocial e da EFD-Reinf ampliou o risco de inconsistências, tornando a conferência das informações um passo indispensável para evitar a malha fina.

“O maior desafio deste ano será justamente a conferência das informações da declaração pré-preenchida”, afirma De Paula. De acordo com o especialista, muitos contribuintes podem encontrar erros ou omissões nos dados importados automaticamente, especialmente em razão do período de adaptação das fontes pagadoras ao novo modelo. “É fundamental seguir o informe de rendimentos e, em caso de divergência, procurar imediatamente a fonte pagadora para correção”, orienta.

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Entre os principais fatores que levam à retenção da declaração estão omissão de rendimentos, despesas médicas não confirmadas, erros com dependentes, falhas de preenchimento e divergências entre as informações declaradas e aquelas repassadas por empresas e instituições financeiras. De Paula ressalta que gastos com saúde seguem entre os pontos mais críticos. “Despesas médicas informadas sem a devida comprovação continuam sendo uma das maiores causas de retenção”, destaca.

A Receita Federal também fortaleceu em 2026 seus mecanismos de fiscalização, com cruzamento de dados em tempo real e uso mais intensivo de tecnologia para identificar inconsistências. Caso o contribuinte caia na malha fina, a recomendação é verificar as pendências no portal e-CAC ou no aplicativo Meu Imposto de Renda e, se necessário, enviar uma declaração retificadora.

“Quem utiliza a declaração pré-preenchida não está automaticamente protegido contra erros”, alerta De Paula. Segundo ele, a responsabilidade pela revisão permanece integralmente com o contribuinte.

Além de multas que podem alcançar 75% do imposto devido, pendências não regularizadas bloqueiam a restituição até a resolução do problema. Para evitar complicações, Daniel reforça que organização documental, atenção aos dados e apoio contábil especializado são fundamentais. “O contador exerce papel estratégico na prevenção, pois conhece tanto a origem quanto o cruzamento das informações fiscais”, conclui.

Daniel de Paula, coordenador da área de imposto de renda da IOB IOB/DIVULGAÇÃO/JC

Para ampliar a orientação aos contribuintes durante o período de entrega da declaração, a Receita Federal está realizando uma série de 11 lives semanais, sempre às quartas-feiras, com transmissão gratuita pelo canal oficial no YouTube. Os encontros abordam temas específicos do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, com foco em prevenção de erros, uso correto dos sistemas e esclarecimento das principais dúvidas.

A live de 29 de abril, por exemplo, tratou especificamente de “Malha fina do IRPF”, com explicações sobre como consultar pendências, antecipar análise e regularizar inconsistências. O conteúdo permanece disponível para consulta no canal oficial da Receita Federal.

Principais transmissões já realizadas:

16 de março – Novidades do IRPF 2026

– Novidades do IRPF 2026 25 de março – Despesas médicas

– Despesas médicas 1º de abril – Meu Imposto de Renda

– Meu Imposto de Renda 8 de abril – Carnê-Leão e Receita Saúde

– Carnê-Leão e Receita Saúde 15 de abril – Revar (Renda Variável)

– Revar (Renda Variável) 22 de abril – Isenção por Moléstia Grave

– Isenção por Moléstia Grave 29 de abril – Malha fina do IRPF

– Malha fina do IRPF 6 de maio – Tributação de Altas Rendas – Lei 15.270/2025

Como acessar: