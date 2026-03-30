Diretoria do CRCRS toma posse para o biênio 2026/2027

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) realizou, na noite de 26 de março, às 19h30min, no Teatro do Bourbon Country, a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2026/2027, em um ato marcado pelo compromisso institucional com a classe contábil. Na ocasião, também foram empossados os conselheiros eleitos para o quatriênio 2026/2029, entre efetivos e suplentes, além da posse dos conselheiros do biênio 2026/2027 e dos conselheiros eleitos para o quatriênio 2024/2027, consolidando a composição do plenário que conduzirá as decisões estratégicas da entidade nos próximos anos.

A presidência passa a ser exercida pela contadora Patrícia de Souza Arruda, que assume a liderança em um cenário desafiador, marcado pela implementação da reforma tributária e pela intensificação da transformação digital no setor público e privado.

A nova diretoria do CRCRS é formada pela presidente Patrícia de Souza Arruda e pelas vice-presidências de Grace de Avila Rodrigues (Gestão), Cristiano Crivelaro Dickel (Fiscalização), Juliano Galvan Debiasi (Registro), Gustavo Ferres da Silveira (Controle Interno), Simone Terezinha Zanon (Desenvolvimento Profissional), Marlete de Moura Ribeiro (Relações com os Profissionais), Celso Luft (Relações Institucionais) e Eliane Soares Neves (Técnica).

A presidente do CRCRS destacou que a entidade reafirma o compromisso com o fortalecimento da profissão contábil e com a valorização dos profissionais em todo o Estado, ressaltando a importância de uma atuação cada vez mais técnica e estratégica diante das mudanças econômicas e regulatórias. Patrícia enfatizou que a contabilidade “é uma profissão sólida, essencial para a transparência econômica e para o desenvolvimento do Brasil”.

A nova dirigente da entidade também apontou como prioridades o fortalecimento da comunicação com a classe contábil, a ampliação da presença institucional no interior e o investimento contínuo em educação profissional. Iniciativas como a Jornada da Reforma Tributária deverão ser intensificadas, acompanhadas da ampliação do diálogo com órgãos públicos e entidades representativas. Entre os compromissos assumidos, destacam-se ainda o fortalecimento da fiscalização como instrumento de credibilidade, a modernização dos serviços oferecidos pelo Conselho e a ampliação dos canais de escuta e participação dos profissionais. Com a posse da nova diretoria e do plenário, o CRCRS inicia um novo ciclo de gestão, pautado pela proximidade com a classe, pela defesa das demandas da categoria e pela busca de soluções práticas diante dos desafios contemporâneos da contabilidade.