Setores portuário, aeroportuário e de navegação aceleram práticas ambientais, sociais e de governança

A incorporação de práticas ESG na infraestrutura brasileira tem avançado de forma decisiva, especialmente nos setores portuário, de navegação e aeroportuário. A avaliação é da advogada Andréa Navarro Gordo Franco, especialista em infraestrutura e direito empresarial, que destaca como a agenda ambiental, social e de governança tem deixado de ser periférica para ocupar o centro das estratégias das grandes companhias. Segundo dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mais de R$ 1,2 bilhão foram destinados a iniciativas ESG, com impacto direto para 11 milhões de pessoas — um movimento puxado majoritariamente pela iniciativa privada, que busca competitividade, redução de custos e modernização operacional.