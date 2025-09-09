SesconRS realiza o carreteiro tributário nesta quarta-feira

O SesconRS - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul, realizará a 6ª edição do Carreteiro Tributário nesta quarta-feira (10), às 18h, na Casa do Ecopila, Rua F. Caruso da Rocha (portão em frente ao TRF4), no Acampamento Farroupilha. Uma iniciativa que tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária incorporada em produtos e serviços essenciais consumidos pela população brasileira.

A ação busca estimular o debate sobre a necessidade de um sistema tributário mais justo e transparente. Segundo dados do impostômetro, fonte de informação dessa ação, no ano de 2024 teriam sido necessários 149 dias de trabalho apenas para pagar impostos. Cerca de 40% destes tributos referem-se aos produtos de consumo e serviços. Além disso, somados, os ingredientes do arroz carreteiro podem alcançar uma altíssima carga tributária que impacta diretamente o poder de compra da população.

O carreteiro, conhecido como prato típico gaúcho e símbolo da cultura regional, será utilizado para demonstrar de forma prática o impacto dos tributos na mesa do brasileiro.

A dinâmica da ação conta com a distribuição de porções servidas em recipientes que fazem alusão à alta carga tributária incidente sobre os alimentos. Ao final da última garfada é possível ver um fundo vazio, que representa que nem tudo o que é pago, de fato, é aquilo que consumimos. Esses recipientes são vasos auto irrigáveis que podem ser reaproveitados para plantio posteriormente.

Membros da diretoria do SesconRS, são responsáveis por distribuir as porções ao público local, munidos de flyers informativos contendo a carga tributária dos produtos principais do carreteiro. Sob coordenação da presidente, Paula Dahmer, e com o preparo do carreteiro no comando do diretor de eventos, Jorge Ferla, a diretoria completa a dinâmica levando informação ao público gaúcho.