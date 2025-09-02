Contabilidade gaúcha debate Reforma Tributária, Inteligência Artificial e ESG na maior Convenção da história

A 20ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul consolidou-se como o maior encontro da história da classe no estado. Realizada de 27 a 29 de agosto, em Bento Gonçalves, reuniu profissionais, especialistas, estudantes e autoridades em torno de debates sobre temas decisivos para a economia e para o futuro da profissão, como Reforma Tributária, Inteligência Artificial, sustentabilidade e governança.
Promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), o evento contou com mais de 50 painéis e palestras, em múltiplos palcos, além da Feira de Negócios, da apresentação de trabalhos científicos, do Encontro de Jovens Lideranças e da final do Prêmio Inovar Contábil.
“O futuro já chegou, e a contabilidade precisa liderar esse movimento de transformação. Reunimos mais de 2.300 profissionais em três dias de intensos debates sobre os temas mais estratégicos do setor - para o hoje e o amanhã. Este encontro mostrou a força da nossa classe e reafirmou o papel protagonista do contador no desenvolvimento da economia e da sociedade”, destacou o presidente do CRCRS, Márcio Schuch.
Segundo Schuch, a Convenção foi pensada a partir de três eixos centrais - Reforma Tributária, Tecnologia (IA) e sustentabilidade (ESG) - que se somam a múltiplas trilhas temáticas, do agronegócio ao terceiro setor, passando por compliance, auditoria e marketing. “Foram dezenas de painéis discutindo os assuntos mais relevantes da nossa profissão. As reflexões feitas aqui são a base de novas ações e projetos, que vão orientar o futuro da contabilidade e fortalecer sua missão fundamental na sociedade”, avaliou.
O presidente enfatizou, em especial, o impacto da Reforma Tributária, cuja regulamentação já está em andamento. “A economia brasileira vai passar por uma transformação muito profunda. O desafio é imenso e atinge todos os negócios. Precisaremos aprimorar nossos estudos e capacitar cada vez mais profissionais da contabilidade, porque a sociedade espera de nós conhecimento, orientação e confiança para atravessar esse processo. É um projeto da sociedade brasileira, e cabe a nós contribuir para que ele se traduza em um país mais competitivo, atraente aos investimentos e melhor para a prosperidade das empresas”, projetou.
A programação contou com palestras magnas que atraíram todo o público presente. O publicitário e especialista em inovação Walter Longo abriu o evento com o tema “Surfando na Onda da Inteligência Artificial: os Desafios da Contabilidade”, defendendo que a IA deve ser aliada do profissional contábil: “Não vivemos mais um tempo de mudanças, mas uma mudança de tempo. A IA amplia a produtividade como jamais imaginamos, mas não substitui o contador - ao contrário, automatiza e o liberta do burocrático, para que seja valorizado pelas ideias.”
No segundo dia, Fellipe Guerra (CRCCE) e Márcio Schuch (CRCRS), ambos da Comissão da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), analisaram os impactos da transição. Guerra reforçou a atribuição de guia da categoria diante da fase de regulamentação e transição que se estenderá até 2033. “O contador será imprescindível nesse processo. Caberá a ele interpretar a legislação, identificar oportunidades, mitigar riscos e apoiar empresas em uma adaptação que trará custos e desafios, mas também abrirá espaço para maior transparência e competitividade”, afirmou.
O encerramento trouxe o jornalista e autor best-seller Marcos Piangers, que abordou “Protagonismo e Felicidade: a mudança que você faz no mundo”, unindo propósito e inspiração. A Feira de Negócios reuniu 55 expositores, apresentando soluções em software contábil, consultorias, instituições financeiras e novos serviços. Também ganharam espaço a pesquisa acadêmica, com a apresentação de trabalhos científicos, e o incentivo às novas gerações, com a realização do Encontro de Jovens Lideranças.
Economia em foco
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, trouxe reflexões sobre governança e integridade. O economista Aod Cunha analisou os desafios econômicos do Brasil em cenário global incerto, enquanto o professor Marcelo Portugal (Ufrgs) apontou as perspectivas da economia brasileira frente ao endividamento público. Outro destaque foi a fala de Zulmir Breda, coordenador do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que sublinhou a centralidade da profissão contábil na agenda ESG: "Não se trata apenas de indicadores ambientais, mas de como conectar desempenho econômico à responsabilidade social e de governança".
Prêmio Inovar Contábil reconhece cases transformadores
Silva recebeu o Mérito Contábil do presidente do CRCRS, Márcio SchuchCesar Silvestro Fotografia/CRCRS/Divulgação/JC
Em sua segunda edição, o Prêmio Inovar Contábil, criado para reconhecer e valorizar cases transformadores da profissão, foi um dos pontos altos da Convenção. Ao longo do evento, dez concorrentes selecionados entre os inscritos apresentaram projetos de impacto. A sexta-feira (29) marcou o momento com a participação dos três finalistas no palco principal. Depois da votação do público em tempo real, foram anunciados os resultados nas categorias Ouro, Prata e Bronze.
Para o presidente do CRCRS, a premiação simboliza o espírito de renovação da classe: "O Prêmio Inovar mostra que a contabilidade está atenta às novas demandas do mercado e da sociedade. Reconhecemos quem ousa, quem testa novas soluções e quem projeta o futuro da profissão com responsabilidade e criatividade", incentivou Márcio Schuch.
A programação do evento também foi marcada pela entrega da Distinção Mérito Contábil Ivan Carlos Gatti ao contador Pedro Gabril Kenne da Silva, que já foi Contador e Auditor-Geral do Estado, secretário estadual da Administração e Recursos Humanos, diretor-presidente da Procergs e docente na UFRGS, além de idealizador do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).