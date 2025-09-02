Contabilidade gaúcha debate Reforma Tributária, Inteligência Artificial e ESG na maior Convenção da história

A 20ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul consolidou-se como o maior encontro da história da classe no estado. Realizada de 27 a 29 de agosto, em Bento Gonçalves, reuniu profissionais, especialistas, estudantes e autoridades em torno de debates sobre temas decisivos para a economia e para o futuro da profissão, como Reforma Tributária, Inteligência Artificial, sustentabilidade e governança.

Promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), o evento contou com mais de 50 painéis e palestras, em múltiplos palcos, além da Feira de Negócios, da apresentação de trabalhos científicos, do Encontro de Jovens Lideranças e da final do Prêmio Inovar Contábil.

“O futuro já chegou, e a contabilidade precisa liderar esse movimento de transformação. Reunimos mais de 2.300 profissionais em três dias de intensos debates sobre os temas mais estratégicos do setor - para o hoje e o amanhã. Este encontro mostrou a força da nossa classe e reafirmou o papel protagonista do contador no desenvolvimento da economia e da sociedade”, destacou o presidente do CRCRS, Márcio Schuch.

Segundo Schuch, a Convenção foi pensada a partir de três eixos centrais - Reforma Tributária, Tecnologia (IA) e sustentabilidade (ESG) - que se somam a múltiplas trilhas temáticas, do agronegócio ao terceiro setor, passando por compliance, auditoria e marketing. “Foram dezenas de painéis discutindo os assuntos mais relevantes da nossa profissão. As reflexões feitas aqui são a base de novas ações e projetos, que vão orientar o futuro da contabilidade e fortalecer sua missão fundamental na sociedade”, avaliou.

O presidente enfatizou, em especial, o impacto da Reforma Tributária, cuja regulamentação já está em andamento. “A economia brasileira vai passar por uma transformação muito profunda. O desafio é imenso e atinge todos os negócios. Precisaremos aprimorar nossos estudos e capacitar cada vez mais profissionais da contabilidade, porque a sociedade espera de nós conhecimento, orientação e confiança para atravessar esse processo. É um projeto da sociedade brasileira, e cabe a nós contribuir para que ele se traduza em um país mais competitivo, atraente aos investimentos e melhor para a prosperidade das empresas”, projetou.

A programação contou com palestras magnas que atraíram todo o público presente. O publicitário e especialista em inovação Walter Longo abriu o evento com o tema “Surfando na Onda da Inteligência Artificial: os Desafios da Contabilidade”, defendendo que a IA deve ser aliada do profissional contábil: “Não vivemos mais um tempo de mudanças, mas uma mudança de tempo. A IA amplia a produtividade como jamais imaginamos, mas não substitui o contador - ao contrário, automatiza e o liberta do burocrático, para que seja valorizado pelas ideias.”

No segundo dia, Fellipe Guerra (CRCCE) e Márcio Schuch (CRCRS), ambos da Comissão da Reforma Tributária do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), analisaram os impactos da transição. Guerra reforçou a atribuição de guia da categoria diante da fase de regulamentação e transição que se estenderá até 2033. “O contador será imprescindível nesse processo. Caberá a ele interpretar a legislação, identificar oportunidades, mitigar riscos e apoiar empresas em uma adaptação que trará custos e desafios, mas também abrirá espaço para maior transparência e competitividade”, afirmou.

O encerramento trouxe o jornalista e autor best-seller Marcos Piangers, que abordou “Protagonismo e Felicidade: a mudança que você faz no mundo”, unindo propósito e inspiração. A Feira de Negócios reuniu 55 expositores, apresentando soluções em software contábil, consultorias, instituições financeiras e novos serviços. Também ganharam espaço a pesquisa acadêmica, com a apresentação de trabalhos científicos, e o incentivo às novas gerações, com a realização do Encontro de Jovens Lideranças.

