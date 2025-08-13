Blockchain e LGPD: a nova era da segurança de dados na Contabilidade

Joana Elisa Caglioni de Oliveira, acadêmica de Ciências Contábeis

Leoni Menta Zamin, contadora, professora da Faculdade Cesurg Marau

Cezar Volnei Mauss, contador, professor da FAT Faculdade e Escola, conselheiro e Integrante Comissão de Estudos em Contabilidade Pública do CRCRS



No mundo atual, onde dados se tornaram um dos ativos mais valiosos, proteger informações pessoais não é mais uma opção, é uma obrigação. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veio reforçar essa responsabilidade, estabelecendo uma série de regras que devem ser seguidas por empresas, incluindo escritórios de contabilidade, para assegurar a privacidade e a segurança no tratamento de dados.

Ao mesmo tempo, uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço e que pode ser uma grande aliada nesse cenário: a Blockchain. Conhecida por ser a base das criptomoedas, como o Bitcoin, a Blockchain vai muito além disso. Trata-se de um sistema capaz de registrar informações de forma descentralizada, segura e, principalmente, imutável. Ou seja, os dados não podem ser alterados sem consenso da rede.

Mas o que isso tem a ver com a contabilidade? Tudo. Os escritórios e profissionais da área lidam diariamente com dados sensíveis, tanto de pessoas quanto de empresas. A Blockchain surge, então, como uma solução eficiente para garantir que esses dados sejam armazenados e tratados de maneira segura, reduzindo o risco de vazamentos e fraudes.

Cabe ressaltar que, na era da inteligência artificial, o uso de técnicas de cruzamento de dados para gerar informações gerenciais para análise, tomada de decisões técnicas, fiscalizações, auditorias e controles diversos exige ainda mais responsabilidade dos profissionais contábeis na produção, uso e divulgação dos dados brutos ou informações já tratadas.

Sabe-se que, diariamente, diversos aplicativos tecnológicos são desenvolvidos para garimpar dados na internet que possam ser utilizados para fins diversos. Por isso, é importante que a contabilidade saiba proteger seus dados e ter sabedoria naquilo que pode ser repassado, entregue ou publicado na internet.

Assim, essa é a função principal da tecnologia Blockchain, na linguagem contábil, atuar como um livro-razão dos dados, de forma imutável, que registra e apresenta as transações de forma segura, em ordem cronológica, transparente e descentralizada, eliminando a necessidade de intermediários centrais e aumentando a confiança nos processos, em diversas aplicações, desde o setor financeiro, até a gestão pública.

Por outro lado, também é importante saber quais dados os profissionais contábeis podem buscar ou obter na internet para seu uso e consumo. Há uma gama muito grande de dados duvidosos publicados, que não representam a verdade. Além de uma série de dados que não estão autorizados para uso na rede.

Em vista disso, a responsabilidade dos usuários nesse ecossistema varia, dependendo do tipo de Blockchain que participam (pública, privada ou consórcio) e do papel que nela desempenham (consumidor ou alimentador do sistema).

A LGPD garante aos cidadãos uma série de direitos, como acesso às informações, possibilidade de correção, exclusão e até portabilidade dos dados. Já a Blockchain oferece exatamente aquilo que a legislação exige: rastreabilidade, transparência, segurança e controle total sobre as informações.

Apesar de todos os benefícios, o desafio ainda está na falta de conhecimento e na adaptação dos negócios. Implementar uma tecnologia como essa exige investimento, treinamento e, sobretudo, uma mudança de cultura organizacional. Porém, os ganhos são claros: mais segurança jurídica, mais confiança dos clientes e uma gestão de dados muito mais eficiente.

Por fim, a junção da LGPD com a Blockchain não é apenas uma tendência tecnológica. É um passo necessário rumo a um futuro onde privacidade, segurança e responsabilidade no uso dos dados serão diferenciais competitivos e, mais do que isso, dever de qualquer empresa, inclusive no setor contábil.