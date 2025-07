As novas DCNs em Ciências Contábeis: uma reconfiguração essencial para a formação profissional

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Ciências Contábeis, em vigor desde 2 de maio de 2024, representam um marco na educação superior brasileira. A Resolução CNE/CES nº 1/2024 desafia as Instituições de Educação Superior (IES) a reestruturar seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) em até dois anos, promovendo uma formação por competências, habilidades e atitudes.

A mudança confere maior autonomia às IES e alinha a formação contábil às exigências do mercado, que demanda profissionais com excelência técnica e responsabilidade social, incorporando competências humanísticas, éticas, críticas, inovadoras e inclusivas.

A reconfiguração segue as normas internacionais revisadas pela International Federation of Accountants (IFAC), que buscam preparar profissionais para a implementação de relatórios de sustentabilidade e normas de asseguração financeiras e não financeiras.

Em resposta, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) revisou as normas nacionais para garantir coesão com o quadro regulatório educacional internacional. Para auxiliar as IES na elaboração dos novos PPCs e disseminar as DCNs, o CFC publicou materiais de apoio, como as "DCNs comentadas" e "Contribuições para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico".

As novas DCNs visam formar profissionais com valores ambientais, sociais e de governança (ESG). O perfil do egresso deve estar apto a atuar com análise, planejamento tributário, uso de novas tecnologias, pensamento crítico, solução de problemas e comunicação assertiva, gerando valor aos stakeholders.

O presidente do CFC, Aécio Prado Dantas Jr., destaca que as diretrizes vão além de uma atualização normativa, propondo uma reconfiguração do perfil do egresso, com foco na interdisciplinaridade, aprendizagem ativa, pesquisa e extensão como componentes integradores da sua formação.

O PPC é um instrumento fundamental que expressa a identidade do curso, orienta sua organização e garante o desenvolvimento de competências. Sua construção é coletiva, envolvendo o Núcleo Docente Estruturante (NDE), docentes, comunidade acadêmica e o mercado. A elaboração do PPC exige atenção aos fundamentos políticos, filosóficos, científicos e pedagógicos, abrangendo diagnóstico, definição de objetivos, estruturação curricular, metodologias de ensino, avaliação, planejamento de recursos, implementação e revisão contínua.

Em abril de 2025, o CFC, junto com os conselhos e academias regionais de Ciências Contábeis, promoveu um treinamento em Brasília para alinhar conhecimentos sobre os ajustes das novas diretrizes. O objetivo foi capacitar disseminadores das DCNs para dialogar com coordenadores de cursos e NDEs, colaborando para a efetiva implementação, desenvolvimento e consolidação das diretrizes no ensino da Contabilidade.

No Rio Grande do Sul, com 163 cursos de graduação em Ciências Contábeis ativos (76 presenciais e 87 à distância, segundo o e-MEC de maio/2025), o CRCRS mapeou e agrupou as instituições em cinco regiões para a realização de eventos presenciais com coordenadores, NDEs e professores. Esses encontros regionais são oportunidades valiosas para colaboração interinstitucional, socialização de materiais e troca de experiências na elaboração de PPCs por competências, que integrem ensino, pesquisa e extensão. A expectativa é fortalecer a qualidade da educação superior e promover a integração entre as diferentes dimensões da formação acadêmica.