Prêmio Inovar Contábil: destaque para práticas bem-sucedidas

A Convenção de Contabilidade do RS 2025 será palco da segunda edição do Prêmio Inovar Contábil, iniciativa que busca reconhecer práticas inovadoras e bem-sucedidas na área contábil. A premiação é aberta a profissionais da contabilidade, organizações contábeis e estudantes de Ciências Contábeis de todo o Brasil que tenham desenvolvido metodologias eficientes e aplicadas com sucesso em suas atividades.

Ao todo, dez cases de destaque serão selecionados para serem apresentados durante o evento, que acontece de 27 a 29 de agosto, na Fundaparque, em Bento Gonçalves-RS. Os autores terão a oportunidade de defender suas iniciativas diante do público, que será responsável por escolher os três vencedores. Os projetos mais votados serão premiados nas categorias ouro (1º lugar), prata (2º) e bronze (3º). Além do reconhecimento, os ganhadores receberão certificado e um selo de distinção exclusivo, destacando suas contribuições para a evolução da contabilidade.

Para o contador Joacir Reolon, participante da primeira edição do Prêmio Inovar, "foi uma excelente oportunidade de compartilhar com os colegas e empresários contábeis as oportunidades e desafios da nossa profissão no segmento de empreendedorismo contábil". Ele destaca ainda que seu case apresentado no prêmio evidenciou "como a tecnologia pode auxiliar na conquista de desafios maiores, trazendo mais agilidade às entregas, eficiência aos processos e, consequentemente, maior satisfação aos clientes".

As inscrições no Prêmio Inovar Contábil podem ser feitas até 30 de junho, exclusivamente pelo site www.crcrs.org.br/convencao, onde também está disponível o regulamento completo.

Organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), o evento é o maior encontro da classe contábil gaúcha e será realizado de 27 a 29 de agosto, nos pavilhões da Fundaparque, em Bento Gonçalves.

Em sua 20ª edição, a Convenção trará uma programação cuidadosamente planejada para atender a todos os segmentos da Contabilidade, com palestras e debates em torno do tema central "O futuro chegou: prepare-se para a transformação!". Estarão em pauta assuntos essenciais para a atuação profissional, como Inteligência Artificial, ESG, Reforma Tributária, entre muitos outros.

Profissionais da contabilidade, estudantes de Ciências Contábeis, acompanhantes e demais interessados podem garantir sua inscrição no site: www.crcrs.org.br/convencao.