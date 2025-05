Veja principais erros e como usar a declaração pré-preenchida

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 é a melhor opção para quem ainda não enviou o IR à Receita Federal. Isso porque o modelo, como o próprio nome diz, traz informações pré-preenchidas, facilitando a prestação de contas ao fisco.

O prazo para declarar termina às 23h59 da próxima sexta-feira. Quem é obrigado e atrasa a entrega paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Mesmo sendo uma boa opção, consultores ouvidos pela reportagem recomendam cuidado, assim como a própria Receita Federal. O fisco lembra que as informações que ali estão são de responsabilidade do contribuinte e, se enviar a declaração com erros, poderá cair na malha fina.

A Receita estima que 57% das declarações sejam feitas com essa funcionalidade, "que facilita o preenchimento e reduz erros", afirma nota do fisco. Até agora, quase 50% dos declarantes optaram pelo modelo. São esperadas 46,2 milhões de declarações neste ano.

As informações da declaração pré-preenchida estão disponíveis para contribuintes com selo Gov.br prata ou ouro. Quem faz pelo aplicativo da Receita, em Meu Imposto de Renda, ou opta pela declaração online, no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) já tem acesso direto ao modelo.

Dentre os principais erros da pré-preenchida estão falta de saldos bancários, de saldos de investimentos, inversão de rendimentos isentos com rendimentos de tributação exclusiva na fonte, falta de valores de compra e venda de imóveis e falhas nos gastos com saúde, os que mais levam contribuintes à malha fina.

Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Contabilidade, diz que a declaração pré-preenchida sempre apresenta algumas "inconsistências", pois não realmente vem com todas as informações. "O que ela traz são apenas avisos para que o contribuinte fique sabendo que a Receita tem determinada informação", diz.

Um dos exemplos, segundo ele, é a compra e venda de um imóvel. "Se comprou um imóvel, a pré-preenchida vai informar que comprou, mas não vai trazer os dados exatos. Não traz o saldo em 31 de dezembro de 2024, por exemplo. Essa informação quem tem que declarar é quem comprou", afirma.

Sobre as despesas médicas, ele diz que é preciso prestar muita atenção e só declarar o que realmente há como comprovar. "Não sei se é erro da Receita ou do plano de saúde, clínica ou médico que enviou os dados. Mas as despesas médicas, por exemplo, não trazem na maioria das vezes os reembolsos, o que acaba levando o contribuinte à malha fina", diz.

Dilma Rodrigues, sócia da Attend Consultoria, afirma que entre os principais erros estão o fato de que o sistema não reconhece algumas informações bancárias em "Bens e Direitos" que já constavam na declaração e traz esses dados novamente, duplicando-as, e que há instituições financeira com saldo e outras, não.

Além disso, os valores de instituições financeiras em "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" nem sempre são trazidos automaticamente e em "Outras Informações", na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas/Exterior", o sistema não reconhece automaticamente os Darfs (Documentos de Arrecadação das Receitas Federais) pagos sob o código 0190, diz Dilma.

"A declaração pré-preenchida tem, progressivamente, apresentado melhorias, porém o contribuinte deve estar ciente das principais falhas do sistema e se basear em documentos legítimos para realizar o preenchimento, com dados dos informes de rendimentos das fontes pagadoras, contratos, recibos, notas fiscais e demais informações que sustentem o preenchimento seguro", diz ela.