Tecnologia contábil ganha força na reta final do IR 2025

Com o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2025 se aproximando do fim, termina às 23h59 do dia 30 de maio, a atenção dos contribuintes e contadores se volta para os desafios e oportunidades deste período crítico. Isso porque, apesar dos avanços na integração da declaração pré-preenchida da Receita Federal, erros persistem e podem gerar prejuízos financeiros com a temida malha fina.

"Um exemplo são os informes de rendimento do INSS, que têm trazido valores incorretos sobre rendimentos isentos. Se o contribuinte não revisar essas informações, pode pagar mais imposto do que o devido", alerta Paula Dahmer, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).

No Rio Grande do Sul, os reflexos das enchentes e perdas econômicas recentes também impõem cuidados adicionais na hora de declarar, como o correto lançamento de indenizações de seguros e auxílios emergenciais. "É fundamental que essas informações sejam tratadas com precisão. E isso exige a atuação de profissionais qualificados e atentos às constantes atualizações", destaca Paula.

Até o momento, segundo a Receita Federal, foram enviadas quase 2 milhões de declarações no estado, 53,2% delas na modalidade pré-preenchida. A expectativa é de que sejam enviadas aproximadamente 3,2 milhões de declarações. O dado demonstra o avanço do uso de tecnologia no processo, mas também reforça a necessidade de revisão e acompanhamento profissional, já que nem sempre as informações automatizadas refletem a realidade do contribuinte.

Para apoiar os contadores, o Sescon-RS tem intensificado ações de capacitação e promoção de práticas colaborativas, apostando também na digitalização dos processos como caminho para uma contabilidade mais estratégica. "A tecnologia deixou de ser apenas suporte. Hoje, ela é fundamental para a entrega de um serviço contábil mais seguro, ágil e consultivo", afirma.

Neste cenário, soluções tecnológicas, como o SIEG IR, ganham protagonismo ao automatizar etapas-chave da gestão de declarações. Desenvolvida pela SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, empresa brasileira de tecnologia para a área contábil, a plataforma foi projetada para facilitar a vida dos contadores, integrando funcionalidades como orçamentos personalizados, gestão de documentos, envio automático de comunicados aos clientes e acesso automatizado ao e-CAC.

"Criamos o SIEG IR para resolver gargalos comuns na entrega de declarações de pessoas físicas. Nossa solução oferece controle completo sobre documentos, prazos e dados, com integração direta à Receita Federal e análise estratégica de informações", explica Gustavo Carmellino, CTO e sócio da SIEG.

A ferramenta também permite importar declarações em preenchimento ou já entregues, analisar riscos de malha fina, organizar clientes por grupos e acompanhar indicadores em painéis interativos, funcionalidades que transformam o contador em um verdadeiro gestor da informação tributária.

A adesão à tecnologia, segundo Paula Dahmer, fortalece o papel consultivo da contabilidade. "O contador não perde controle ao automatizar processos. Pelo contrário, ganha tempo e qualidade para atuar de forma mais estratégica junto aos clientes", pontua. A presidente do Sescon-RS reforça ainda a importância da capacitação contínua e da valorização profissional. "Aos contribuintes, a recomendação é clara: busquem orientação qualificada. A economia imediata pode sair cara."