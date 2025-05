Tecnologia e atenção aos detalhes: o caminho para um IR sem sustos

Todos os anos, o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física movimenta a rotina de mais de 40 milhões de brasileiros. Em 2025, a atenção se redobra para quem investe em renda variável, criptomoedas ou day trade. Declarar corretamente é essencial para manter a conformidade com a Receita Federal, evitar multas e garantir a regularidade do CPF.

Um dos erros mais comuns entre investidores é confiar apenas nos informes de rendimento das corretoras, esquecendo que operações em bolsa e ativos digitais precisam ser calculadas e informadas separadamente. A boa notícia é que, hoje, existem plataformas capazes de facilitar esse processo. Uma calculadora de IR bem estruturada , como a Akeloo, da Nelogica, permite o acompanhamento mensal de resultados e organiza as informações para o preenchimento correto da declaração anual, contemplando inclusive investimentos no exterior.

Segundo especialistas, o segredo está na organização ao longo do ano. A preparação correta da declaração começa em janeiro, com o registro mensal das operações. Quem deixa para resolver tudo em cima da hora corre riscos desnecessários. E, ao contrário do que muitos pensam, não basta declarar apenas os lucros: é preciso registrar também os prejuízos mensais, que podem ser usados para compensar ganhos futuros.

No caso das criptomoedas, o contribuinte precisa declarar se tiver mais de R$ 5 mil investidos em uma única moeda. A obrigatoriedade de pagar imposto só existe se as vendas excederem R$ 35 mil por mês em exchanges nacionais — e mesmo assim, apenas sobre o lucro. Já quem investe por meio de corretoras estrangeiras precisa ficar atento: compras acima de R$ 140 já estão sujeitas à alíquota de 15% sobre os ganhos.

No universo do day trade, as regras são ainda mais rigorosas. A frequência e o volume de operações tornam o cálculo manual quase inviável, e qualquer erro pode resultar em inconsistência com a Receita. Nesse sentido, o uso de plataformas que automatizam os lançamentos, geram relatórios mensais e emitem as DARFs é fundamental para evitar a malha fina.

Outro ponto relevante é a gestão ativa dos dados ao longo do ano. Muitos investidores concentram seus esforços entre março e maio, mas o Imposto de Renda é o reflexo de operações que ocorrem todos os meses. Uma ferramenta adequada permite o monitoramento contínuo, evita esquecimentos e garante que todas as obrigações sejam cumpridas sem atropelos.

Na plataforma que desenvolvemos, contadores e assessores de investimentos também se beneficiam da tecnologia. Com a possibilidade de administrar múltiplos CPFs de forma centralizada, as plataformas de cálculo de IR se tornaram aliadas estratégicas na prestação de serviços, garantindo agilidade, acurácia e segurança tanto para os profissionais quanto para os seus clientes.

O Imposto de Renda pode parecer complexo, mas com atenção aos detalhes e o apoio das ferramentas certas, ele deixa de ser um problema e passa a ser parte da estratégia de qualquer investidor responsável.

Gerente sênior da Nelogica responsável pela Akeloo