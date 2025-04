Contabilidade para empresas de apostas necessita estratégia e precisão

No Brasil, o setor de apostas esportivas está em plena expansão. Mas, com o crescimento do mercado, também aumentam as exigências fiscais e operacionais que regulamentam a atividade.

Nesse cenário, manter a contabilidade em dia tornou-se uma questão de sobrevivência para as chamadas Bets - empresas que operam plataformas de apostas. E não se trata apenas de cumprir obrigações legais: a contabilidade pode ser o trunfo para garantir sustentabilidade e lucratividade.

Segundo Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade, a contabilidade para Bets não é para amadores. "É preciso muito mais do que um contador: exige-se estrutura tecnológica, conhecimento profundo do setor e uma estratégia bem alinhada com a legislação".

As Bets movimentam milhões de reais por meio de milhares de transações financeiras diárias, o que impõe desafios contábeis significativos: apurar com precisão o faturamento, separar prêmios pagos de receita líquida, calcular tributos e entregar obrigações acessórias — tudo com segurança e agilidade.

"Não basta controlar as finanças com planilhas ou sistemas genéricos. A operação de uma Bet precisa de soluções tecnológicas especializadas e de um contador que entenda a dinâmica do setor. É isso que garante a confiabilidade das informações e o cumprimento das normas", explica Mota.