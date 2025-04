Entenda quando e como declarar imóveis no Imposto de Renda 2025

Possuir um imóvel é um desejo compartilhado por muitos brasileiros, no entanto, declará-lo no Imposto de Renda Pessoa Física pode ser um desafio. "A aquisição de uma propriedade não só representa uma forma de sair do aluguel, mas também de aumentar o patrimônio ou fazer um investimento. Além disso, há a possibilidade de venda para realizar outros planos", alerta Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil e presidente da Associação Grupo Alliance.

De acordo com o especialista, em qualquer caso, é fundamental compreender como declarar imóveis no Imposto de Renda (IR) 2024/2025, já que a Receita Federal utiliza essas informações para monitorar a evolução do seu patrimônio. Portanto, é essencial para quem está obrigado a declarar o IR saber como incluir qualquer imóvel em seu nome no documento.

LEIA MAIS: Profissionais celebram seu dia em meio a desafios



Na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), é necessário apresentar informações sobre a renda e o patrimônio, incluindo a posse de imóveis. Isso é especialmente relevante se o valor do imóvel for superior a R$ 800 mil, o que torna a declaração obrigatória. Para imóveis com valor inferior a esse limite, a declaração é exigida apenas se o contribuinte se enquadrar em outros critérios de obrigatoriedade de preenchimento, como ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2025.

Essa medida é crucial para que a Receita Federal acompanhe a evolução do patrimônio do contribuinte e verifique sua compatibilidade com a renda declarada, detectando possíveis casos de sonegação de impostos ou informações incorretas.

Então, como declarar um imóvel? No Programa Gerador de Declaração (PGD), é necessário acessar a ficha "Bens e Direitos", dentro do "Grupo 01 — Bens Imóveis", independentemente do tipo ou situação da propriedade. É essencial preencher as informações de acordo com o código atribuído a cada bem, como apartamento (código 11), casa (código 12) ou terreno (código 13). No campo "Discriminação", devem ser incluídas informações relevantes sobre o imóvel, como histórico de aquisição (doação ou compra), nome e CPF do doador ou vendedor, forma de pagamento, número de inscrição municipal no IPTU, matrícula do imóvel, cartório de registro, área total e valor.

LEIA TAMBÉM: CRCRS é uma das entidades de classe mais longevas do Brasil



Se o imóvel foi quitado até 31 de dezembro de 2023, os campos "Situação em 31/12/2023" e "Situação em 31/12/2024" devem conter o mesmo valor. Porém, se ainda estiver pagando parcelas em 2024, o valor total quitado até o final daquele ano deve ser informado na "Situação em 31/12/2023", e a soma do valor pago até 31/12/2023 com o montante quitado até o final de 2024 deve ser indicada na "Situação em 31/12/2024".