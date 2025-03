Consumidores podem renegociar dívidas com 160 instituições

Mais de 160 instituições estão envolvidas . Os bancos participantes oferecem parcelamento , descontos no valor da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento , conforme sua política de crédito. A ação é promovida em parceria com o Banco Central (BC), com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e com Procons.

POSSO RENEGOCIAR MAIS DE UMA DÍVIDA?

Segundo a Febraban, é possível renegociar mais de uma dívida desde que o consumidor possa assumir as parcelas da negociação.

A federação alerta, no entanto, que o mutirão não é indicado para o consumidor protegido pela Lei do Superendividamento, caso em que os consumidores não conseguem arcar com suas despesas básicas pois as dívidas fugiram do controle.



SERASA LIMPA NOME

É também possível participar da renegociação por meio do Feirão Serasa Limpa Nome, que conta com atendimento online, presencial e em mais de 10 mil agências dos Correios.

Na nova edição, 602 milhões de dívidas podem ser negociadas com descontos de até 99% e com parcelas de até 72 vezes. As negociações no feirão podem ser feitas até o dia 26 de março.