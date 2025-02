Adequação à reforma tributária deve começar agora, alerta especialista

A adequação à Reforma Tributária deve começar já em 2025. O alerta é do diretor de políticas estratégicas e legislativas da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), o contador Diogo Chamun. O especialista vê um cenário de grande complexidade pela frente.

Chamun destaca que os brasileiros devem estar em conformidade com as novas regras o mais rápido possível para não ter problemas futuros. É necessário, segundo ele, todo o cuidado neste período de transição. A Lei Complementar 214 que foi sancionada é a primeira regulamentação da Reforma Tributária e tem como norma simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo (bens e serviços). Essa lei passará a vigorar na integralidade a partir de 2033.

De acordo com Chamun, serão sete anos para assimilar grandes mudanças à Lei Complementar 214 e também para lidar com as incertezas. Na transição serão unidos impostos e contribuições sobre o consumo da união, estados e municípios.

Entre as mudanças, o especialista cita que todos os setores da economia, como por exemplo, o comércio, a indústria e serviços irão ficar com a mesma alíquota, porém, há exceções. Ele também explica que o modelo a ser implantado será não-cumulativo, ou seja, débito e crédito. "Eu debito na venda, credito na compra e me credito de despesas que não sejam de uso e consumo pessoal", comenta.

Segundo ele, já a estrutura de creditamento para a cadeia produtiva de serviço, indústria e comércio é bem diferente. "Então, enquanto a indústria vai ter condição de se creditar de matéria prima, de insumos, de embalagens, de frete e de outras despesas, o de serviço, basicamente, não terá essa estrutura e a alíquota é a mesma. É por esse motivo que o setor de serviços terá um peso maior nesta mudança", enfatiza.

"Outra coisa, a Lei Complementar 214 da Reforma Tributária, obviamente, é voltada ao consumo. Então, em princípio, em um cenário ideal, quem paga o imposto é o consumidor", salienta. Chamun dá como exemplo, alguém que compra um refrigerante e que esse referido produto sofra um aumento de imposto, esse valor então será acrescido no preço ao mercadoria. "Então, essa é basicamente a estrutura da Reforma Tributária que foi aprovada agora", diz.