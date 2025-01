Divulgação social sobre função do contador

Dizer que o contador cuida tão somente da papelada das pessoas jurídicas para emitir guias para pagamento de tributos e para prestar informações ao governo é subtrair deste profissional a sua principal função: a de proteger a riqueza dos agentes econômicos e sociais. Cada profissão acadêmica possui um campo de atuação próprio estabelecido por lei. O dos contadores tem foco no patrimônio monetário. Sua responsabilidade, então, reside em cuidar do patrimônio monetário desses agentes.

Esclarecer a sociedade sobre a verdadeira função do contador é importante para o desenvolvimento da economia. É importante porque as pessoas, no geral, e segmentos como o dos empresários e dos profissionais da comunicação veem o contador apenas como um profissional que cuida da papelada das empresas para o pagamento de tributos e para a elaboração do Imposto de Renda, sem ter ciência de que ele é responsável pelo patrimônio monetário de quem produz riqueza e gera emprego e renda.

Tais segmentos conceituam a "contabilidade", erroneamente, como uma técnica para fazer registros. Entretanto, essa é uma visão limitada da profissão, que serve apenas para propagar a ideia de que a contabilidade está com os dias contados, em função do avanço da Inteligência Artificial. Esquecem, por falta de orientação, que a contabilidade é um campo de estudo com foco no patrimônio monetário das pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas, e que este patrimônio é usado para gerar emprego e renda, e, também, na tomada de decisão dos gestores.

O que falta, então, é uma campanha de divulgação social de parte dos órgãos e entidades da profissão, orientando a sociedade sobre o objetivo da contabilidade e sobre a verdadeira função do profissional contador. Uma campanha institucional para prestar esclarecimentos à sociedade, elucidando como o patrimônio dos agentes econômicos e sociais é constituído; que transforme esse cenário de ignorância generalizada sobre os assuntos contábeis. Afinal, esse desconhecimento possibilita a manipulação e os desvios de recursos monetários.

Em suma, para dificultar os desvios dos recursos públicos e privados e promover o desenvolvimento da economia, as entidades da profissão contábil precisam divulgar a verdadeira função do contador e da contabilidade, acabando com a falácia de que o contador só cuida da papelada das empresas. É preciso dar um fim nesse desconhecimento geral sobre os assuntos contábeis, para que a sociedade esteja mais protegida e próspera.