Os princípios básicos do combate ao crime financeiro não mudaram. Dados confiáveis e Know Your Customer (KYC) ainda são essenciais. Mas o mundo está mais dinâmico, complexo e interconectado do que nunca. As tendências de compliance contra crimes financeiros para 2025 refletem os desafios desse cenário em mudança. A LexisNexis Risk Solutions lista as principais previsões para o próximo ano na área. Confira: