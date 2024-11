Conselho promove painel sobre Reforma Tributária

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promoverá, no dia 3 de dezembro, a Jornada Reforma Tributária. O evento acontece a partir das 14h, no auditório do prédio 32 da Pucrs (Av. Ipiranga, 6681). O encontro, que tem como objetivo apresentar e discutir o contexto, os impactos e as atualizações mais recentes sobre a Reforma Tributária, já está com inscrições abertas.

De acordo com a vice-presidente de Gestão do Conselho, Patrícia Arruda, “a Jornada Reforma Tributária é um movimento de conscientização e preparo dos profissionais contábeis para enfrentar os desafios impostos por essa nova realidade”. "Nossa meta é garantir que esses profissionais estejam bem-informados, capacitados e prontos para contribuir com diálogos construtivos junto aos poderes, à sociedade e na assertividade dos negócios durante a implementação da reforma”, observa.

A Jornada teve início em outubro deste ano, e, desde lá, já percorreu 19 municípios do interior do Estado, reunindo mais de 2 mil pessoas para atualização e discussão sobre o tema. Sob a liderança de Patrícia, os eventos ainda contam com a participação de conselheiros e de coordenadora de comissão de estudos especializados da entidade.

Para o painel em Porto Alegre, além de Patrícia, estão confirmadas as presenças do presidente do Conselho e integrante do Grupo de Estudos da Reforma Tributária do CFC, Márcio Schuch, e do diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da Fenacon, Diogo Chamun, além dos conselheiros especialistas Cristiano Dickel, Rodrigo Urruth e Tairo Fracasso. O evento é certificado, com pontuação prevista para o Programa de Educação Profissional Continuada, e também está aberto ao público em geral, que pode se inscrever diretamente no local do evento, mediante disponibilidade de vagas. As inscrições já estão abertas no site da entidade: www.crcrs.org.br.

O CRCRS reafirma seu compromisso de liderar e participar ativamente das discussões sobre políticas públicas que impactam diretamente o setor contábil e a economia brasileira por meio desta ação.