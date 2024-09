Contabilidade, solidariedade e humor marcam o 15º Seminário Sincovat

Cerca de 800 pessoas participaram do 15º Seminário Sincovat, realizado na semana passada no Teatro da Univates. Com foco no tema “Inovação e Tecnologia na Contabilidade”, o evento oportunizou a reflexão sobre as mudanças e o futuro da profissão, além de abordar assuntos sobre a jornada pessoal, solidariedade e humor. Uma programação diversificada e que buscou alcançar seu objetivo de ser um momento produtivo e inspirador, marcando também a data comemorativa dos 50 anos do Sincovat.

“É um privilégio estar aqui hoje com todos vocês, para compartilharmos conhecimentos, trocarmos experiências e discutir as tendências e desafios que moldam a nossa profissão”, destacou a coordenadora do evento, Letícia Linke Mattes na abertura. Ela observou as constantes transformações econômicas e tecnológicas e o papel relevante da contabilidade.

“Não apenas como uma função essencial para a gestão financeira das empresas, mas também como um pilar fundamental para a transparência e integridade no ambiente de negócios”, complementou. O 15º Seminário Sincovat teve palestras com Douglas Gomes Filho, Felipe Feldens e Gabriel Carneiro, show de humor com Badin, prestação de contas da campanha solidária e duas homenagens, para o contador Telmo Ronaldo Wessel, e para a Cooperativa Certel, ambas de Teutônia.



Prestigiado por autoridades e lideranças, o evento contou com a presença do presidente do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, que reforçou o compromisso da contabilidade com a sociedade e o seu desenvolvimento em diferentes frentes. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, André Bücker, enalteceu a relevância do tema desta edição para os negócios; e representando a Univates, a reitora Evânia Schneider comentou a relação histórica entre a instituição e as entidades contábeis. Para os presidentes do Sincovat e do Sescon VT, que junto com a Academia de Ciências Contábeis do RS foram os promotores do evento, trata-se de um momento para também valorizar o voluntariado e a superação, como salientou Dani José Petry (Sescon VT), e uma referência para sempre buscar inovação, ética e excelência no exercício da contabilidade, a exemplo do que disse Luciano Müller (Sincovat).



Douglas Gomes Filho instigou os profissionais da classe com a palestra “O Contador do Futuro”. Mostrou indicadores, ganhos salariais e destacou a necessidade de superar o trabalho tradicional para evoluir. “Se você quer ter relevância na sua profissão, precisa mudar o modelo de negócio. Tem que seguir entregando o transacional, mas se preparar para ser cada vez mais estratégico, para manter valor na relação com o cliente”. Na palestra “Tecnologia e Inovação”, Felipe Feldens citou vários exemplos bem sucedidos onde ajudou na modernização e melhorias de processos. Mas foi enfático em afirmar que tudo sempre envolve as pessoas, e o valor que elas têm. “No final, a tecnóloga é meio. É tudo sobre pessoas e comportamentos”. A abordagem de Gabriel Carneiro com a palestra “A Vida que Você Quer Ter” provocou a plateia a pensar sobre estilo de vida, escolhas e etapas para subir de nível. Sua mensagem de motivação foi um convite para agir. E lembrou: “Na vida tudo é possível. Mas precisa entender que tudo o que é grande começou pequeno”.



O evento também prestou homenagens dentro do ano comemorativo de 50 anos do Sincovat. O Contador Emérito Sincovat 2024 é Telmo Ronaldo Wessel (74), de Teutônia. Escolhido por votação interna, desde a década de 1990 ele se dedica à classe. Apesar de preferir a discrição e os bastidores, foi um dirigente que contribuiu muito, tendo integrado três diretorias do Sincovat. Desde 1994, faz parte das gestões da Aescon, na qual atualmente ocupa a função de 2º vice-presidente executivo, e é proprietário de um dos escritórios fundadores do Sescon Vale do Taquari.



O evento também fez a distinção Láurea Contador Doutor Olívio Koliver. O reconhecimento foi feito à Cooperativa Certel, na pessoa do presidente Erineo Henemann. O destaque foi criado para homenagear pessoas e empresas que se envolvem com a classe contábil regional e colaboram para o seu desenvolvimento. Ambos receberam placas como forma de agradecimento por suas contribuições.