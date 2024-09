Planejadores Financeiros farão atendimento gratuito a empreendedores do Rio Grande do Sul na Semana ENEF

A PLANEJAR (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) participa, de 9 a 15 de setembro, da edição especial da Semana ENEF no Rio Grande do Sul. A iniciativa, conduzida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), acontece anualmente desde 2014 com a finalidade de promover ações de educação financeira.



O evento extraordinário foi organizado em virtude da situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal devido às fortes chuvas que assolaram o Estado no começo do ano.

atuarão de forma voluntária em clínicas individuais, palestras e workshops para auxiliar micro e pequenos empreendedores na retomada de seus negócios. Além de ajudarem na organização financeira, os planejadores tirarão dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis para capital de giro/fluxo de caixa e investimentos.



As clínicas e palestras acontecerão presencialmente em diversas cidades do Rio Grande do Sul e também de forma remota. Os interessados em participar devem se inscrever seguindo as orientações do site.



Sobre a PLANEJAR



A PLANEJAR (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), fundada em 2000, é uma associação não governamental e sem fins lucrativos que representa com exclusividade a Certificação CFP® (Certified Financial Planner) no Brasil.



Voltada a planejadores financeiros, a certificação segue padrões internacionais estabelecidos pelo FPSB (Financial Planning Standards Board). São mais de 213 mil profissionais certificados, em 27 países. O Brasil é o quinto país do mundo em número de certificados, com mais de 10 mil profissionais.

Sobre o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF)

O FBEF foi criado em 2020, com objetivo de dar mais agilidade e eficiência às ações relacionadas à ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), cuja primeira versão foi criada em 2010. A presidência do Fórum funciona em esquema de rodízio a cada período de 24 meses. Entre junho de 2022 e junho de 2024, ela foi exercida pela CVM; e, entre junho de 2024 e junho 2026, será exercida pela SUSEP.



A nova ENEF foi instituída junto à criação do FBEF, com foco em iniciativas, projetos e programas realizados pelos integrantes do Fórum, individualmente ou por meio de parcerias com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.

Integram o Fórum: Banco Central do Brasil (BC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Ministério da Previdência Social (MPS), Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENACON) e Ministério da Educação (MEC).