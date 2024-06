Mais de 36% das MPEs estão fora de operação no Rio Grande do Sul

Pesquisa promovida pelo Sebrae RS junto a empreendedores, de maio até a primeira quinzena de junho, aponta que 36,29% estão com seus negócios fora de operação ainda devido aos alagamentos no Rio Grande do Sul. Outros 24,8% revelaram que o negócio está parcialmente paralisado. Os dados fazem parte da "Pesquisa de Impacto das Enchentes no RS", realizada pelo Sebrae RS e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do governo do Estado, que ouviu até o momento mais de 16 mil empresários.

Do total de entrevistados, 36,25% são microempresas, 27,12% são microempreendedores individuais, 22,3% estão enquadrados como empresas de pequeno porte, 9,41% como médias empresas, 3,58% como produtores rurais e 1,35% como grandes empresas. Pouco mais de 60% informaram que foram severamente impactados e 30% parcialmente afetados. A pesquisa foi respondida por empresários de diversos municípios do Estado, incluindo Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Gramado, Encantado, Lajeado, Arroio do Meio, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Esteio, Roca Sales, Eldorado do Sul, Rio Grande, Estrela, Cachoeirinha, Muçum e Cruzeiro do Sul.

Conforme o levantamento, mais de 20% das empresas calculam prejuízos de até R$ 10 mil em ativos como imóveis, máquinas, equipamentos e veículos. Cerca de 20% projetam prejuízo entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, 15% entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, 10% calculam prejuízo entre R$ 50 mil e R$ 100 mil e quase 9% estimam prejuízo entre R$ 100 mil e R$ 500 mil.

Além disso, quase 28% relataram perda de estoque da ordem de até R$ 10 mil e 14% com perdas entre R$ 20 mil e R$ 50 mil. Já a perda devido ao impacto econômico (atividade interrompida, diminuição da produção, perda de clientes, atrasos) está estimada em até R$ 10 mil para 24%, entre R$ 10 mil e R$ 20 mil para quase 20% e de R$ 20 mil a R$ 50 mil para 18%.

A Pesquisa de Impacto das Enchentes no RS ainda pode ser respondida pela internet através do link https://bit.ly/juntospeloRS.