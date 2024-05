Instituto Empresa convida conselheiros a darem apoio aos gaúchos

O Instituto Empresa, uma associação privada de investidores, acaba de lançar um projeto para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, Estado que foi devastado nas últimas semanas por enchentes. Intitulado de Conselhos Digitais, o projeto é uma iniciativa do Instituto Empresa de 2022 que conecta empresas a profissionais qualificados do mercado.

Conselheiros consultivos, conselheiros de administração, conselheiros fiscais e conselheiros de startups atuam por meio digital, em plataforma virtual, em Empresas melhorando sua gestão, qualificando suas operações, incentivando inovação e a implantação de melhores práticas de governança.

No Rio Grande do Sul, o projeto trará o apoio de conselheiros para reerguer as empresas gaúchas de pequeno e médio porte. A ideia é que os conselheiros - voluntariamente - atuem no apoio, na formulação de estratégias e na cessão de sua expertise para contribuir na recuperação das empresas gaúchas.

Assim, conselheiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de outros estados podem ativamente - e virtualmente - atuar na reconstrução das empresas gaúchas. A iniciativa terá prazo de seis meses, prorrogável por mais seis. A partir destes prazos, novos ajustes poderão ser acordados, sempre com a participação do Instituto Empresa. O número de reuniões no prazo regular será de uma ou duas vezes por mês, sempre no formato digital.

O projeto conta com o apoio de profissionais das mais diversas áreas, que podem se voluntariar, precisando comprovar formação e experiências adequadas. Serão aproveitados, preferencialmente, conselheiros que já atuam em empresas e que tenham certificações próprias. Eles comporão conselhos de até três membros com formações complementares - Contabilidade, Gestão e Direito, por exemplo. Examinarão o diagnóstico inicial fornecido pela empresa e auxiliarão o empresário na tomada de decisões favoráveis à superação de suas dificuldades. As reuniões, quando necessárias, acontecerão virtualmente uma vez por mês.

A principal contribuição dos Conselheiros Digitais é garantir a preservação de empregos, com a geração de receita e a manutenção da população em suas cidades de origem. Neste sentido, os Conselheiros deverão auxiliar os empresários a obter formas de financiamento - inclusive no Mercado de Capitais - e a reposicionarem suas iniciativas diante do novo cenário tecnológico.

Como se candidatar para atuar como Conselheiro acesse o seguinte link e aguarde nosso contato. https://conselheiros-rs.paperform.co

Como candidatar uma empresa: apenas sócios da empresa podem submeter a candidatura da empresa ao Conselho Digital. É preciso preencher o Formulário de Diagnóstico e de Elegibilidade. Depois da submissão, você deve aguardar nosso contato. Submeta a candidatura aqui: https://conselhosdigitais.paperform.co