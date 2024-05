Chapecó adotou escritórios da região do Vale do Taquari

O Sincovat (Sindicato dos Contadores e Técnicos de Contabilidade do Vale do Taquari) recebeu um importante auxílio após a região ser atingida novamente por enchentes. O Sindiconta, da cidade de Chapecó, adotou escritórios que estão impossibilitados de trabalhar. "Foi uma atitude muito bacana, que está ajudando muito nossos escritórios", avaliou o presidente da entidade, Luciano Muller.

Com escritório e residência na cidade de Cruzeiro do Sul, Muller foi duplamente atingido, tendo que transferir moradia e trabalho para o município de Lajeado. Agora, depois de liderar uma campanha na região, trata de fazer um levantamento sobre os impactos entre a categoria na região.

LEIA TAMBÉM: CRCRS ainda não tem a dimensão das perdas para a categoria

JC Contabilidade - Qual a situação dos profissionais na região?

Luciano Muller - Sou morador de Cruzeiro do Sul. Lá, quase 50% da cidade foi devastada. Minha casa fica em uma parte mais alta, na encosta de um morro, mas tivemos que sair. Lajeado, Estrela e Arroio do Meio foram muito afetados. Estamos aguardando o levantamento (dos escritórios) de Roca Sales. A grande maioria conseguiu tirar o material, mas agora a correria é para tentar se reorganizar de novo. Em outra região, em Muçum, muitos escritórios foram fechados. E vários escritórios daqui têm funcionários de lá, e que dependem de uma nova ponte para passar. Estamos ajudando como podemos.

Contab - Como ficam as empresas atendidas por esses escritórios?

Muller - Temos que nos reerguer e, ao mesmo tempo, atender as empresas que foram atingidas e as que não foram afetadas. Por uma semana não tive acesso ao meu escritório, que fica no terceiro andar de um prédio. Quem ficou debaixo d'água, está tentando se recuperar, quem não ficou, continua trabalhando, não pode parar. Em Santa Catarina, várias cidades estão adotando as nossas. Chapecó adotou Arroio do Meio. E o Sindiconta (Sindicado dos Contabilistas de Chapecó e Região) entrou em contato para adotar os escritórios e dar um suporte, com material e equipamento. Cruzeiro do Sul foi adotada por Balneário Camboriú e Pomerode para ajudar nas reformas.

Contab - Como está sendo, na prática, essa parceria?

Muller - Eles entraram em contato, pedindo um levantamento dos escritórios de Arroio do Meio e o repasse das demandas. Fizemos esse meio de campo. Nós entramos em contato com os escritórios para que eles passassem as demandas que precisavam. Agora já estão em contato direto. Criaram uma comissão lá e outra aqui para mantermos o contato. Uma bela atitude.

Contab - Como imagina que será o retorno?

Muller - Ainda não sabemos. Só o que se sabe é que vai longe. A nossa demanda inicial era de ajuda pessoal. Vamos, agora, para uma segunda fase que é de fazer um levantamento junto com os escritórios. Em algumas cidades, alguns escritórios já haviam se restabelecido em outros locais. Em setembro, conseguimos ajudar os escritórios com o um valor em dinheiro. A maioria conseguiu comprar um notebook. Mas agora a necessidade é maior. Nos próximos dias, vamos fazer uma reunião para ver qual a estrutura que sobrou. Muitos associados não perderam só o escritório, perderam a casa. Eu sou um exemplo. Ainda não perdi minha casa, mas estamos esperando o laudo dos geólogos. Optamos pela segurança. No entanto, muitos estavam trabalhando em casa porque a locação ficou difícil na região depois de setembro. Ficou faltando imóvel para locar.

Contab - Os escritórios da região ainda mantinham sistema manuais e arquivos físicos?

Muller - Pelo que sabemos, a grande maioria, depois de setembro, já ia começar a usar o servidor em nuvem. Eles tinham o físico, mas com o que aconteceu, já estavam se adaptando para a nuvem. Isso se torna mais fácil na hora de evacuar o espaço. Claro que ainda se mantém uma parte de arquivos, mas são caixas que se coloca em um caminhão e leva embora. Na última reunião, vimos que, quem não estava na nuvem, já estava procurando se adaptar. Mas muitos não tiveram tempo.