IBEF-RS lança cartilha pela recuperação para o RS

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) lançou, para consulta aberta, a Cartilha pela Recuperação Econômica de Empresas do RS. O rico material foi elaborado pelos comitês de estudos do IBEF-RS, que se reuniram para compilar as informações mais importantes a fim de auxiliar a população e as empresas a reerguerem seus bens e retomarem as atividades econômicas diante da tragédia provocada pelas enchentes no estado gaúcho.

"O IBEF-RS tem o compromisso de, através da expertise no mercado financeiro de seus associados, contribuir com informações objetivas e claras sobre as medidas adotadas em prol da população atingida pelas chuvas intensas em nosso estado em maio de 2024", explica Odivan Cargnin, Presidente do IBEF-RS.

O material é dividido em quatro sessões: Medidas tributárias em favor dos contribuintes gaúchos domiciliados nas áreas afetadas pela calamidade pública; Medidas de Crédito & Financiamento; Medidas Trabalhistas; e Gestão Financeira e Reestruturação para empresas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul.

"Gerenciar os impactos das enchentes requer uma abordagem integrada, com foco estratégico nas finanças da empresa", observa Tulia Brugalli, Vice-Presidente do IBEF-RS e uma das responsáveis pelo conteúdo juntamente com Felipe Brutti e Ismael Santos.

A cartilha está disponível na íntegra no site da instituição e será atualizado semanalmente. www.ibefrs.com.br/sos-rs.