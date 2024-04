Receita atualiza lista de documentos necessários para o Imposto de Renda

O professor Guilherme Pressi, coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Cesuca, destaca que a Receita atualizou a lista de documentos necessários para garantir que todos os contribuintes estejam em conformidade com as regras estabelecidas. Dessa forma, a nova lista de documentos que devem ser reunidos para a prestação de contas ficou assim: CPF do titular e dos dependentes ; informe de rendimentos, incluindo salários, contribuições ao INSS e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte (como o 13º salário) ; rendimentos isentos , como a venda de férias , e contribuições para planos de previdência privada ; extratos bancários e de corretoras ; extrato de pagamento do INSS para aposentados e pensionistas; comprovantes de pagamento de aluguel ; recibos de médicos e dentistas ; recibos de escolas e outros relacionados à educação ; e comprovante de compra e venda de bens .

O prazo final para entrega é 31 de maio , mas é importante não deixar para a última hora para evitar problemas. No mesmo dia, está agendado o pagamento do primeiro lote das restituições. A orientação da Receita Federal é para que os contribuintes enviem suas declarações o quanto antes. Quanto mais cedo o documento for entregue, maiores serão as chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Quem é obrigado a declarar

Declaração pré-preenchida evita erros

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) visa facilitar a vida dos contribuintes, principalmente daqueles que têm declaração com preenchimento considerado mais simples, com poucas operações de rendimento de trabalho assalariado, plano de saúde e despesas médicas. Neste ano, o recurso está disponível para 75% dos contribuintes declarantes, contra 68% em 2023.

"Basta o contribuinte conferir o que já está lançado com os documentos que possui. Se necessário, pode-se complementar ou corrigir informações. Do próprio sistema, após concordar ou retificar o que está sendo declarado, é possível confirmar o envio, definir a restituição via PIX ou indicar a conta bancária, a forma de pagamento e a destinação aos fundos da criança e adolescente e do idoso", diz o conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Adriano Marrocos.

Como na declaração pré-preenchida os dados já estão lançados pelas empresas, ao adotá-la o contribuinte evita erros de digitação e esquecimento de inclusão de dados relativos à fonte pagadora ou à despesa dedutível. Além disso, o recurso facilita a entrada do demonstrativo na lista de prioridade de recebimento de restituição.

"Por evitar falhas, o pré-preenchimento faz com que menos declarações fiquem retidas em malha fina", afirma o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) e supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. "No modelo tradicional de declaração, muitas retenções acontecem em função de erros na digitação. São comuns inversões de valores e digitações incorretas de CPF ou de CNPJ, dando ao contribuinte o trabalho de ter que fazer a regularização".

Os contadores podem fazer a declaração pré-preenchida de seus clientes utilizando uma procuração eletrônica, que pode ser obtida de forma simples por meio da conta GovBR nos níveis ouro e prata. A exigência destes níveis visa garantir o sigilo das informações declaradas.