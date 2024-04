Campanha Declare Certo tira dúvidas sobre Imposto de Renda

A Fenacon, entidade que representa cerca de 400 mil empresas do setor de serviços no Brasil, junto aos sindicatos de todo o Brasil, lançou a campanha anual Declare Certo com o slogan 'Contador, o maestro da tributação: Declare com quem entende'. A iniciativa tem o objetivo não apenas de esclarecer as dúvidas que surgem durante o processo de envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2023, mas também realçar a importância da orientação do profissional contábil.

O Dia D de Atendimento ocorrerá amanhã, 25 de abril, Dia do Profissional da Contabilidade, ressaltando que contar com um especialista nesse contexto é fundamental para evitar possíveis contratempos e garantir uma declaração precisa. Este dia será voltado para atendimento em todo o sistema Fenacon, de modo que 40 entidades, entre sindicatos patronais e empresariais, promoverão ações coordenadas para solucionar dúvidas sobre o IR.

O Sescon-RS, que representa a categoria patronal de contabilidade em mais de 440 cidades do Rio Grande do Sul, realizará a ação de forma presencial, no primeiro piso próximo à praça de alimentação do Shopping do Vale, na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana da Capital, das 11h às 14h. No local, estarão presentes integrantes da diretoria da entidade para orientar o público presente para a realização de declarações de imposto de renda pessoa física de forma correta e segura. Além da ação presencial, o Sescon-RS vem publicando posts informativos em seu instagram e facebook desde o início do período aberto para as entregas de declarações.

A Receita Federal (RFB) definiu as datas para que o contribuinte entregue a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2024: de 15 de março a 31 de maio. São obrigados a declarar os contribuintes com rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2023. Também devem realizar a declaração aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000,00 durante o ano, entre outras obrigações. Uma das principais mudanças deste ano é sobre a faixa de isenção, que será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112,00. Com isso, 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas estarão isentos do tributo, de acordo com a Receita Federal. Além disso, será concedido um desconto de R$ 528 sobre o imposto pago direto na fonte para todos os contribuintes que optarem pelo modelo simplificado.

O presidente da Fenacon lembra que a ideia é focar na prevenção contra a malha fina. "A campanha destaca a responsabilidade do profissional contábil em orientar o contribuinte de maneira eficaz", reforça Daniel Coêlho. De acordo com o dirigente da Federação, a expertise do contador não apenas simplifica o processo para o declarante, mas também funciona como uma salvaguarda contra potenciais complicações fiscais. "A mensagem essencial é que a escolha de declarar com um profissional contábil não só assegura uma condução segura através do intricado labirinto tributário, mas também contribui para a conformidade fiscal, evitando problemas e otimizando a experiência do contribuinte no período de declaração do IRPF", disse.

Neste ano, a disponibilização da declaração pré-preenchida será estendida a todos os contribuintes, sem considerar a forma como a declaração é realizada. A finalidade é contemplar 25% das declarações no formato pré-preenchido em 2024, superando assim a marca de 7,6% alcançada em 2023,.