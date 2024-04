Projeto do Executivo muda dinâmica do processo falimentar

O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados, em janeiro deste ano, o PL 3/2024, que propõe alteração da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (LFRE). Em regime de urgência, foi aprovado pelo Legislativo em 19 de março e agora encontra-se em análise no Senado Federal. A previsão é de que haverá enormes alterações nos procedimentos falimentares, sobretudo no que diz respeito à dinâmica entre os credores e tutela do crédito.

Para o governo, a lei, sendo aprovada, irá modernizar e agilizar os processos, fortalecendo o ambiente de negócios no país. Porém, o conteúdo do PL mal havia sido apresentado, e já suscitou reações da comunidade jurídica. De um lado a outro do país surgiram movimentos pela não aprovação do projeto. Com substitutivo apresentado pela relatora deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), ampliando alguns itens controversos, o PL traz pontos importante sobre prazos e função do administrador, sendo os mais criticados.

O PL determina um mandato de dois anos ao administrador judicial (AJ) e um teto para sua remuneração. A figura do AJ também seria substituída por um gestor fiduciário, indicado pela assembleia de credores, no caso de falência. Outro ponto de divergência é que o PL dá mais poder aos maiores credores. Isso permite a escolha do AL e a mudança na fila preferencial de pagamento aos credores.

Sobre a questão, o Conselho Federal da OAB encaminhou ofício à relatora, rechaçando a possibilidade de os credores intervirem na nomeação do AJ e criticando a limitação da remuneração dos profissionais. A OAB propôs ainda uma "vacatio legis", isto é, um período entre a publicação da nova Lei e o início da sua vigência de dois anos para a aplicação das alterações aos processos em curso, respeitando-se os atos praticados e situações jurídicas consolidadas anteriormente.

A União de Profissionais da Insolvência (UPI) manifestou profunda preocupação com a decisão da Câmara dos Deputados, com a aprovação sem que tenha sido dado o devido tempo para o debate. A UPI tem alertado que a aprovação do texto traz insegurança jurídica e ineficiência aos processos concursais, "representando grave retrocesso aos avanços conquistados com a Lei 11.101/2005 e com a sua recente reforma ocorrida em 2020", que atualizou os instrumentos de recuperação judicial e falências. O PL, argumenta a entidade, favorece os maiores credores em detrimento ao direito daqueles mais vulneráveis e privilegia a influência do poder econômico nas decisões sobre os rumos da falência. O projeto de lei estaria retirando ferramentas que garantem a imparcialidade, transparência e independência do processo.

A Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) também se manifestaram contra a aprovação do PL, reivindicando um debate prévio amplo com a sociedade civil e especialistas. A Associação argumenta que o PL gera preocupações "por subtrair da jurisdição atos essenciais de controle sobre processo, em prejuízo da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica".

A reforma de 2020 inovou o trato ao procedimento falimentar, tornando-o mais célere. Agora, um dos temores é que haverá um aumento significativo no número de contenciosos, uma vez que cada juízo terá que aplicar soluções particulares para cada caso. Isso provocaria um maior tempo de judicialização, com impacto, inclusive, no valor dos ativos.

Para a advogada gaúcha, especialista em recuperações de empresas, há pontos importantes no texto apresentado. Entretanto, a forma como foi apresentado prejudicou o conteúdo. Além de as estruturas do sistema judiciário não estar preparada para mudanças, não houve discussão sobre o tema. As alterações, segundo a advogada, se basearam em casos de grande repercussão, que são minoritários. "Não esperávamos que fosse se transformar em uma reforma, que tivesse tomado a envergadura que tomou", observou.