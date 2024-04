'Contadores devem ter perfil de liderança', diz presidente do CRCRS

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), Márcio Schuch Silveira, foi reconduzido para nova gestão à frente da entidade, no biênio 2024-2025. Depois de dois anos de um trabalho voltado, com destaque, para qualificação profissional e fiscalização da prática contábil, o biênio que se inicia deverá contar com novos desafios em função do cenário socioeconômico.

Silveira assume em um momento em que a categoria festeja a aprovação da nova estrutura do currículo de Ciências Contábeis pelo Ministério da Educação (MEC). O CRCRS defendia a adaptação curricular, uma vez que hoje são mais amplas as habilidades de um contador. "O profissional de hoje é diferente daquele de cinco ou dez anos atrás. É preciso ter outro perfil, dentro das chamadas soft skills", disse o dirigente, ao citar questões comportamentais e de liderança, além de reações diante de situações cotidianas.

Conselheiro do CRCRS desde 2016, Silveira, em entrevista ao JC Contabilidade, destaca as metas da próxima gestão, na qual deverão ser agregados trabalhos junto ao Ensino Médio e faculdades. "O destaque dado pelo Marcas de quem decide é um reconhecimento desse trabalho do Conselho. Vamos avançar", garante o presidente, que também já desempenhou as funções de vice-presidente técnico e de desenvolvimento profissional na entidade.

JC Contabilidade - Quais foram os principais destaques e desafios da gestão que se encerrou?

Márcio Schuch Silveira - A reeleição é uma avaliação do desempenho nesses dois anos de gestão. Destaco os nossos seminários em todas as regiões do Estado. Foram 26 seminários levando conhecimento, mas também ouvindo os profissionais. Avançamos muito na questão da fiscalização, identificando melhor aquele profissional que busca estar em conformidade e aquele que não cumpre nossas normativas. Outro ponto importante foi a XIX Convenção de Contabilidade, no ano passado, reunindo mais de 2,1 mil profissionais.

Contab - Quais as metas para o próximo biênio?

Silveira - Para 2025, teremos uma nova convenção. E, também, no trabalho sobre a questão da tecnologia. Já temos o uso da Inteligência Artificial gerando informações para nossa fiscalização e relatórios que trazem percepções mais claras do perfil do profissional da Contabilidade. Vamos avançar. É importante destacar a premiação no Marcas de Quem Decide, como reconhecimento para o Conselho preferido quanto para o mais lembrado. Vamos trabalhar muito a comunicação com os profissionais e comunicando a sociedade a importância do profissional. A Reforma Tributária também será um tema em pauta.

Contab - Como o Conselho está se preparando para a fase de regulamentação?

Silveira - Acompanhamos a Reforma muito de perto. Dois presidentes de Conselhos acompanharam os debates, nós, do Rio Grande do Sul, e o do Ceará. Seguiremos fazendo esse acompanhamento. No dia da posse, inclusive, em um evento técnico sobre a regulamentação, convidamos o secretário da Fazenda de Porto Alegre e o subsecretário do Estado. A sociedade, empresários e empreendedores precisam ter informações para atravessar esse momento de mudança. E a comunicação tem esse impacto no resultado dos negócios.

Contab - De que forma o profissional da área está inserido no desenvolvimento dos negócios?

Silveira - A adaptação faz parte do perfil do profissional, mas nossa diretriz é capacitar os profissionais. O conhecimento sobre os aspectos da Reforma Tributária precisa ser difundido entre os 38 mil profissionais do Estado. São eles que vão fazer com que essas informações e orientações cheguem aos empresários. O conselho tem essa responsabilidade. Vamos acompanhar, criar conhecimento e capacitar os profissionais para que eles tenham condições de replicar. No nosso eixo da educação profissional continuada é um dos papéis fundamentais do Conselho. Vamos gerar conteúdo, treinamento para os profissionais replicarem entre seus clientes.

Contab - Quando o sr. fala em investir em comunicação, está se referindo à interna ou externa?

Silveira - Os dois. Trabalhamos um planejamento estratégico para a Comunicação porque é importante atingir os dois públicos. A informação que vai para a sociedade é uma, tem que ser mais clara, objetiva e menos técnica do que a que vai para o profissional, carregada de conteúdo técnico. Temos um trabalho muito forte dos nossos conselheiros nas comissões, mas muitas vezes isso não chega no público o que é o profissional. Trabalhamos com essas duas perspectivas.

Contab - A profissão abriu, nos últimos anos, um espectro de novas funções. Como isso está sendo trabalhado no Conselho?

Silveira - Está no nosso planejamento um trabalho junto ao ensino médio e faculdades. Vamos levar a esses jovens o quanto é atrativa a profissão contábil, o quanto permite que as pessoas tenham sua realização pessoal e profissional. Vamos ter um trabalho bem forte nessa linha, levando para os jovens o que é a profissão e o quanto ela contribui com a sociedade. É uma preocupação do conselho, com envolvimento de delegados e conselheiros.

Contab - Os jovens têm acesso a essas informações nas faculdades?

Silveira - Hoje o profissional tem mais habilidades para atender a sociedade. É diferente do profissional de cinco ou dez anos atrás. Hoje é importante ter um bom poder de comunicação, entender de tecnologia, uma colocação na sociedade de forma diferenciada. Levamos essa nova percepção para os jovens, mas também trabalhamos para que aqueles que já estão entendam que é preciso ter esse novo perfil. Precisa de muitas outras habilidades, soft skills, que é como chamamos as questões comportamentais e de liderança. Essas competências é que fazem o profissional de sucesso. É preciso saber se colocar e ter um perfil mais consultivo e de orientação. A tecnologia nos permite isso: grande parte das atividades que tomavam tempo do contador são realizadas por ferramentas de IA. Ele precisa, a partir disso, transformar todo esse conteúdo para a tomada de decisões. Estamos comemorando a aprovação da nova estrutura dos currículos de Ciências Contábeis. O MEC já entende do que é necessário para se formar um contador.

