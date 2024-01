De 2024 a 2030: o futuro do combate à fraude no Brasil

Atendimento à demanda do consumidor

No último ano, as compras online no Brasil atingiram um marco de quase R$ 170 bilhões. Com um crescimento notável ano a ano, a expectativa é que 2023 encerre com mais de R$ 186 bilhões transacionados no e-commerce. A crescente demanda dos consumidores por experiências online fluidas e seguras está redefinindo o cenário dos negócios digitais no Brasil.