FGTS Digital entra em vigor no dia 1º de março

Caren Mello, especial para o JC

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) finalizou nesta semana a fase de testes do FGTS Digital, a nova forma de gestão integrada de todo o processo de arrecadação do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Depois de alguns meses de avaliações da solução e, a partir de agora, de adequação, o sistema deve entrar em funcionamento, oficialmente, a partir de 1º. de março, o que já está sendo comemorado entre escritórios e profissionais de Contabilidade. O período de preparação para entrada efetiva da operação segue até 29 de fevereiro.

A solução digital foi criada com o objetivo de gerenciar os processos de recolhimento do Fundo de Garantia. Ela facilita o cumprimento por parte das empresas e dá acesso direto aos trabalhadores. Assim como aconteceu com o eSocial, a criação e implantação dessa nova modalidade está sendo acompanhada com expectativa pelos profissionais da área, uma vez que a previsão é de que o trabalho passe a ser mais rápido e qualificado.

Mais do que agilidade, dará maior segurança nas apurações, sobretudo em função da comunicação com o eSocial. O FGTS Digital irá aperfeiçoar diversos processos, entre eles a arrecadação, o acesso a informações por trabalhadores e empregadores. A partir da integração de dados com o eSocial, será possível a emissão de guias rápidas e individualizadas e recolher várias competências em um único documento. Também serão otimizados estornos, restituições e parcelamentos.

Junto com a segurança de operações, a novidade também tem como característica a transparência na relação do empregador com o FGTS. O trabalhador terá acesso permanente a relatórios de recolhimentos e extratos da sua conta.

Contadores apontam que, entre os principais benefícios, estão o fim de diversas burocracias e os custos com várias operações e tarifas bancárias. Também haverá uma diminuição do tempo despendido na emissão de guias e cálculo de indenizações e multas.

O FGTS Digital traz, ainda, como facilidade a possibilidade de pagamento via Pix. As guias de pagamentos serão emitidas no portal ou na própria tela do ambiente web do eSocial. De acordo com o prometido pelo MTE, a inovação possui sistemas próprios para gerenciar, controlar e automatizar os procedimentos de restituição ou de compensação de valores pagos indevidamente.

Outra alteração a ser adotada é o prazo de recolhimento, que passará do dia sete para o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência. Então, efetivamente, só entrará a partir de abril (competência março). A ferramenta também libera nova funcionalidade para importação de dados para cálculo da multa do FGTS (indenização compensatória) para vários trabalhadores de forma simultânea (em lote).

Todas essas implementações foram discutidas com representantes da sociedade civil. Responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE desenhou com esse grupo soluções do sistema. Os testes foram disponibilizados para os empregadores que avaliaram a apresentação das informações em integração com o eSocial e a emissão de guias simuladas, sem validade jurídica ou QRCode.

O período de testes chegou a ser prorrogado algumas vezes, antes de ser colocado de forma definitiva no ano passado. Diversas instituições patronais solicitaram mais prazo para testes e ajustes nos processos internos. O próprio MTE entendeu ser essencial estender o prazo para garantir uma transição mais tranquila. Outra situação que dificultou a implementação foi a calamidade decretada em municípios do Rio Grande do Sul, além da substituição neste mês de janeiro de outras obrigações acessórias pelo eSocial.

Enquanto o sistema não é colocado em prática definitivamente, os empregadores devem aproveitar para rever processos internos e conferir se as informações relacionadas ao FGTS estão sendo declaradas corretamente via eSocial.