Concessão de férias coletivas demandam organização prévia

Previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) as férias coletivas são uma prática comum nas empresas como modalidade de descanso para seus colaboradores, principalmente no final de ano, quando algumas atividades costumam optar por uma pausa.

Entre os possíveis motivos para concessão de férias coletivas, que podem variar de empresa para empresa, estão sazonalidade de setores, para gerenciamento da capacidade produtiva e elevação da produtividade, reestruturação de instalações para melhorias, diminuição de custos operacionais em períodos de baixa atividade, ou até negociações em acordos coletivos, para atender a demanda de sindicatos, entre outros fatores.

A regra define o pagamento do salário integral e o valor referente a um terço sobre o período, sendo proporcional se as férias coletivas forem de um intervalo inferior a um mês, o que requer atenção da equipe do administrativo e financeiro das companhias, lembra a contadora Thaís Ribeiro Niedzwiecki, da Comthá Contábil.

O período concedido aos funcionários nas férias coletivas é descontado das férias individuais. A concessão em conjunto é um critério definido pelo empregador, ou seja, não é uma escolha do funcionário.

No entanto, caso o empregador queira optar por essa concessão, precisa informar aos colaboradores sobre essa intenção com pelo menos 15 dias de antecedência, assim como o órgão local do Ministério do Trabalho.

As férias coletivas, assim como as férias individuais, possuem duração que compreende 30 dias e podem ser divididas em dois períodos, sendo um deles com no mínimo 14 dias. Já as férias individuais, podem ser divididas em três períodos, com no mínimo 5 dias e um deles deve ter ao menos 14 dias.

Se o recesso geral ocorrer, todos que fazem parte da companhia terão direito à folga, incluindo aqueles que ainda não estão admitidos há pelo menos um ano - e assim, não teriam direito às férias tradicionais.

Segundo a legislação brasileira, a contagem dos dias deve ser feita de forma direta a partir do início das férias coletivas, independentemente se o período conta ou não com um feriado.

Assim, se a empresa concede férias coletivas no Natal e Ano Novo, o período de festas que é considerado feriado deve ser contabilizado, o que pode ser alterado em casos de acordo ou convenção coletiva.

Quanto ao pagamento dos valores, o crédito deve ser efetuado até dois dias antes do início do período de folga, e os funcionários precisam receber e assinar o recibo de férias.