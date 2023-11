IBGC lança nova versão de código de governança corporativa

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) lançou a 6ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, em Porto Alegre. Revisado periodicamente pelo IBGC, o documento é pioneiro na área no Brasil e estimula o uso consciente e efetivo dos instrumentos de governança corporativa no sentido de contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações. O IBGC também celebrou nesta data os 20 anos do capítulo no Estado, que foi comemorado com um coquetel para os participantes, após o evento.

"Esta edição vem de um processo estruturado de consulta a toda sociedade. Ouvimos os anseios de quem já utiliza o código e também abrimos uma audiência pública de 29 de novembro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023. Além disso, realizamos pesquisas aprofundadas em 15 códigos de governança de outras entidades e organizações internacionais ou multilaterais, para que o nosso esteja alinhado com o que há de mais moderno no assunto e contemple todas as questões que vêm permeando hoje o debate" explica Pedro Melo, diretor-geral do IBGC.

"A nova edição segue focada em apresentar as melhores práticas, mas está ainda mais inclusiva, principiológica, menos prescritiva e mais inspiradora", conta Cristiana Pereira, coordenadora do grupo responsável por revisar o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa no IBGC.

Em sua abertura, são enfatizados a ética como fundamento da governança corporativa e o propósito como guia para a tomada de decisões. "Para que o Código se tornasse mais acessível, algumas práticas, muito específicas para determinados tipos de organizações, foram excluídas e procurou-se enfatizar aquelas mais abrangentes, mas sem perda de conteúdo, pois essas informações já estão em materiais do IBGC que serão referenciados ou subsidiarão novas publicações", complementa Cristiana.

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização da sociedade civil, é referência nacional e uma das principais no mundo no tema. Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor.