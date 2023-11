Exame de Suficiência credencia profissionais

Caren Mello, especial para o jc

O Exame de Suficiência exigido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) já foi virtual, esteve suspenso por alguns anos e passou até por um ataque cibernético antes de se consolidar como requisito para obter a credencial para o exercício da profissão no Brasil. Já tendo certificado milhares de profissionais da área, a avaliação é tida hoje por empresas, universidades e profissionais como uma ferramenta fundamental de garantia de qualificação funcional.

Voltado para bacharéis em Ciências Contábeis, o Exame garante o registro em seus respectivos Conselhos Regionais. No País, assim como no curso de Direito, com sua temida prova da OAB, o de Contabilidade se utiliza desse recurso para medir conhecimentos e, assim, nivelar os profissionais que entram no mercado.

A cada ano são aplicadas provas semestrais. Com duração de quatro horas, o exame avalia conteúdos que vão desde conhecimentos específicos, como Auditoria, Perícia, Teoria da Contabilidade e aplicada ao Setor Público, até conhecimentos sobre Direito, Ética, Legislação Aplicada e Língua Portuguesa Aplicadas. O índice de reprovação tem sido alto. Chegou a atingir 70% dos inscritos em 2012, e vem se mantendo com médias pouco maiores de 60% em todo país.

Dentro da classe contábil, o exame é muito bem avaliado. Além de promover e destacar a qualificação dos profissionais, a exigência do registro evita que postos de trabalho sejam exercidos por ocupantes de áreas afins.

O presidente do CRCRS (Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul), Márcio Schuch, vê o exame como uma importante régua de aferição de conhecimento, diante de um cenário de questionamentos sobre a qualidade do ensino em todo país. Sobre o desempenho dos alunos no Estado, Schuch prefere não comemorar. O baixo percentual de aprovação teria muitas causas, mas o nível de ensino, desde o fundamental, é a principal, aponta ele. "É uma consequência da precariedade do ensino em todas as áreas. Mas, no nosso caso, fica mais evidente pelo próprio exame", observa.

Os índices também se justificam, segundo o dirigente, pela característica de regulação da área contábil, isso é, a legislação vigente no início do curso não é a mesma após a conclusão. "São muitas normas. Isso traz uma maior complexidade na hora de se aferir os conhecimentos mínimos. O aluno fica quatro, cinco, até sete anos na graduação, estudando sobre diversas área da Contabilidade. Ao final, pode ser que se distancie de determinada matéria lá do início da faculdade. Como coordenador de curso, acompanhei bastante essa dificuldade dos alunos passarem no exame."

A cada nova edição, os resultados são olhados de forma ainda mais minuciosa por coordenadores e professores dos cursos, como forma de identificar pontos fortes e fracos nas grades curriculares. De acordo com a professora Kátia Alves dos Santos, do curso de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade São Judas Tadeu, os alunos da instituição vêm apresentando bons resultados nas provas em função do modelo de ensino. "Temos uma exigência de ofertar aulas e provas presenciais, o que qualifica ensino e aprendizagem", conta.

A professora, por outro lado, se ressente do aumento de cursos que oferecem o que chama de um apanhado de conhecimentos, resultando em profissionais despreparados e sem capacidade de fazer um balanço ou uma auditoria. "A prova do CFC consegue dar uma diretriz importante para o futuro contador", diz ela, ao citar os conteúdos necessários a serem dominados por um bom profissional.

Coordenadora do NAF (Núcleo de Assessoramento Fiscal), grupo que presta assessoria contábil dentro da faculdade, Kátia destaca ainda a dificuldade tanto para estudantes, que buscam o registro por meio do exame, como para profissionais da área se manterem sempre atualizados, em função da enorme quantidade de novas leis a cada dia. "Dormimos com o conhecimento de uma legislação e acordamos com novas. Por isso, também, a desaprovação", indica.

A docente conta que a comunicação e a pesquisa têm sido ferramentas fundamentais para esta atualização. Plataformas digitais, de mídias sociais e sites são permanentemente consultados para que nenhuma novidade passe despercebida. "A saída é estar sempre atualizado e buscar ser o mais especializado possível. Aquele profissional que se forma e fica apenas com o conhecimento da universidade vai ficar fora do mercado", garante.