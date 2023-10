19º edição da Convenção de Contabilidade do RS reúne mais 1,9 mil profissionais na Serra

Pedro Carrizo, especial para o JC Três dias de evento, 42 palestras/painéis, quatro palestras magnas, apresentação de cases de inovação, mostra de trabalhos científicos, feira de negócios, exposições de parceiros locais. A programação da XIX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizada entre os dias 25 e 27 de outubro, em Bento Gonçalves (RS), foi intensa e debateu os principais temas do momento no segmento contábil. Com a temática "Inteligência e Integridade Impactando a Sociedade", o evento reuniu mais de 1.900 profissionais e empresários contábeis do Estado, além de 70 palestrantes. Entre os pontos altos, a aula magna do filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé, sobre "O que a ciência dos dados nos ensina sobre o mundo, as pessoas e o trabalho", lotou o centro de convenções Fundaparque, onde foi sediada a Convenção. O encontrou ainda contou com a apresentação de trabalhos científicos realizados em sete áreas temáticas, como auditoria independente e perícia contábil, gestão pública, ESG, controladoria e inovação. Outro tema muito explorado foram os impactos da reforma tributária. "Pensamos em uma programação personalizada para proporcionar oportunidades de aperfeiçoamento e percepções contemporâneas que contribuam em diferentes frentes de atuação com reflexões e práticas focadas no desenvolvimento econômico e social da classe contábil", afirma Patrícia Arruda, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho de Contabilidade do RS (CRCRS). Segundo Patrícia, a edição inovou e teve um resultado "além das expectativas". "Foi um evento com um novo formato de estandes, porque a ideia era ter um ambiente acolhedor e agregador. Então tivemos estandes baixos, para proporcionar uma visão ampla da Convenção. De todos os lugares, era possível visualizar os palcos e acompanhar as palestras", explica. A vice-presidente destacou ainda a realização do Prêmio Inovar Contábil, uma distinção para profissionais e organizações contábeis com metodologias comprovadamente eficientes para o setor. Os cases foram apresentados, na etapa eliminatória e final, dentro do chamado "Grande Show Contábil", que mesclou as experiências concorrentes com números de música, circo e humor "Selecionamos alguns cases para compartilharem suas histórias de sucesso. O mundo hoje está pedindo compartilhamento, então nada melhor que boas práticas sejam conhecidas. E conseguimos fazer isso, trazer soluções sérias em contabilidade junto com o teatro e música, então achei uma coisa muito leve, um ponto alto da nossa convenção também", diz representante do CRC-RS. Na cerimônia de encerramento da convenção foram conhecidos os cases vencedores do Prêmio Inovar Contábil: Jonas Franciel Spies (Selo Ouro), Gabriela Maccarone Azambuja (Selo Prata) e Bruno Alex Londero (Selo Bronze). O feedback dos expositores e patrocinadores também foi muito positivo, afirma Patrícia. Paralelamente à Convenção, a Feira de Negócios e Oportunidades permitiu aos participantes conhecer e incorporar novidades em produtos e serviços direcionados à atividade contábil. Além da troca de conhecimento, um dos principais objetivos são as parcerias comerciais que se desenrola e o chamado networking. A Convenção de Contabilidade gaúcha ocorre a cada dois anos. Outros palestrantes que participaram desta edição foram a jornalista Flávia Cintra, o jornalista Luciano Potter, o contador Jhonny Martins, o professor Steven Dubner e o criador da Gramado Summit, Marcus Rossi. • LEIA TAMBÉM: Veja as principais mudanças na nova versão da Reforma Tributária

Um dos destaques na 19º Convenção de Contabilidade, realizada em Bento Gonçalves entre 25 e 27 de outubro, foi a premiação de projetos e metodologias inovadoras dentro da atividade, desenvolvidas por profissionais e estudantes da área. Durante os dias de evento, foram selecionadas 10 iniciativas, que puderam ser apresentadas no centro de convenções Fundaparque, mas apenas três finalistas receberam certificados do CRC-RS, na 1ª edição Prêmio Inovar Contábil. Uma dessas iniciativas reconhecidas consiste na criação de um sistema que cruza informações referentes as horas trabalhadas, custo fixo, salários versus horas alocadas em cada cliente e/ou processos. Desta forma, o software identifica onde estão os maiores custos do negócio e indica os processos que devem ser automatizados para reduzi-los. Bem como identifica também os colaboradores com melhor performance e os que necessitam de treinamento. Segundo o contador Jonas Spies, fundador da Online Contabilidade e da Taille Consultoria Financeira, o sistema inicialmente foi criado para resolver problemas internos de custos, mas hoje já está sendo comercializado no mercado, através da consultoria, com grande adesão de escritórios contábeis.

"Mesmo com a entrada de novos clientes e aumento de faturamento na minha empresa, percebia que os custos cresciam acima da receita. Conversando com os colegas da área, entendi que esse era um problema comum no mercado", contextualiza Spies. Embora a tecnologia personalize o diagnóstico conforme a realidade de cada negócio, grande parte da maior incidência dos custos está refletida no excesso de processos manuais. "Os contadores precisam gerenciar tantas atividades ao mesmo tempo que, muitas vezes, não sabem o que automatizar. O nosso sistema aponta onde está essa dor", explica. Outra iniciativa reconhecida foi a da contadora Gabriela Azambuja, proprietária de um escritório em Vacaria (RS). A metodologia da profissional teve como objetivo melhorar o ambiente de trabalho e reter profissionais, o que dependia também de ajustes em seu perfil de liderança. "Eu não sabia que meu escritório tinha tantos problemas até vir uma onda de demissões", conta Gabriela. O primeiro passo para resolver a insatisfação no trabalho foi a capacitação pessoal. Dali surgiram diversos insights, entre eles usar a metodologia do Design Thinking para aumentar o bem estar dos funcionários. Esse processo foi separado por fases, como observação do cotidiano no escritório, prototipação das ideias e, por fim, implementação das mudanças. "Comecei a realizar reuniões semanais de feedback, aumentei salários, reestruturei a equipe e também passei a realizar uma viagem final de ano com toda equipe para melhorar a conexão do time. Quando estão todos engajados, o negócio cresce", detalha a gestora. Desde então, não aconteceram mais demissões. As pesquisas de satisfação interna também apontam que os funcionários estão mais felizes e sem veem na empresa daqui há um ano. Após as mudanças também houve um crescimento mais acelerado na entrada de clientes: foram 23 inscritas novas.



